Россияне покидают Донбасс

Представители России в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) покинут территорию Украины 19 декабря. Официальное заявление об этом распространил Департамент информации и печати МИД России.

Реклама

Внешнеполитическое ведомство России объясняет: украинская сторона сознательно «создавала для входящих в состав центра военнослужащих России напряженную морально-психологическую обстановку и чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей».

«Российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», — отмечается в сообщении российского МИД.

Кроме того, с 1 января 2018 года Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания для граждан России и обязать их заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. В отечественном МИДе подчеркивают, что эта норма неприемлема для военнослужащих России.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных сил России в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав центра российские офицеры покинут территорию Украины. Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — заявили в МИДе.

СЦКК начал действовать на юго-востоке Украины осенью 2014 года. Главной задачей этого органа является содействие выполнению Минских соглашений. Центр был создан по инициативе украинской стороны в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко. В состав центра входят 75 офицеров — представителей как российской, так и украинской сторон.

Как отмечает российский МИД, СЦКК — один из важнейших механизмов урегулирования конфликта в Донбассе. «Наши офицеры внесли весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе, оказывали практическую помощь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Деятельность СЦКК в целом позитивно оценивается всеми международными партнерами, участвующими в поиске решения украинского кризиса», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что решение о выводе российских наблюдателей из Донбасса чревато серьезными проблемами.

«Участие российских военных позволяло решать технические проблемы, которые возникали в случаях, например, обстрела местной водонапорной башни. Российские военные вступали в контакт со своими коллегами в этой группе и договаривались о том, что прекращаются на какое-то время обстрелы. Теперь это вообще невозможно», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По словам эксперта, хотя в решении и есть политическая составляющая, российский МИД не лукавит, говоря, что главная причина прекращения деятельности Центра — невозможность дальнейшего выполнения его функций.

Данная ситуация, по словам эксперта, демонстрирует изменение тактики Москвы по конфликту в Донбассе. «Теперь Москва говорит, раз не хотите — берите на себя ответственность (имея в виду европейских и американских партнеров). Если не можете заставить прилично себя вести своих подопечных из Киева — несите сами ответственность за ситуации, которые будут возникать в связи с отсутствием российских военных в этой группе», — рассуждает Погребенский.

По словам эксперта, главным последствием этого решения будет то, что режим прекращения огня в Донбассе теперь находится под угрозой.

«Камнем преткновения является прекращение огня, а контролем за прекращением огня занимается ОБСЕ и СЦКК, куда вошли военные с обеих сторон. Если там нет российских военных, тогда восстановление этого контроля требует присутствие там военных ДНР и ЛНР. А главный тупик в том, что Киев не хочет общаться с представителями Донбасса. Поэтому возникает тяжелая кризисная ситуация, — когда стороны не могут разговаривать друг с другом», — объяснил «Газете.Ru» Погребинский.

Однако говорить о том, что Россия лишается влияния в регионе говорить не приходится, отмечает он. «Россия продолжает поддержку ЛНД и ДНР, разного рода поддержку. Никаких оснований считать, что Россия оттуда уходит, нет», — заключает эксперт.