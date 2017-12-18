Кандидаты на низком старте

Постановление Совфеда «О назначении выборов президента Российской Федерации» опубликовано в «Российской газете». Таким образом, в России официально стартовала кампания по выборам президента.

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С 18 декабря партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в ЦИК.

Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией была назначена Советом Федерации 15 декабря.

Тогда же глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что о планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека. «Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать», — сказала Памфилова.

По ее словам, число претендентов скорее всего будет расти, но это не значит, что все они придут в Центризбирком. «Сколько их будет завтра-послезавтра — непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше», — сказала она.

По словам Памфиловой, избирательная система уже готова к проведению выборов. «Мы занимаемся серьезным обучением, так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией», — отметила она.

Кроме того, глава ЦИК заявила, что ждет от грядущих президентских выборов конкуренции и сюрпризов.

«Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными», — сказала Памфилова.

Тема конкуренции на выборах была также поднята в ходе прошедшей 14 декабря пресс-конференции действующего президента России Владимира Путина, который незадолго до этого также заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок.

К этой теме президента подтолкнула еще один кандидат на пост президента Ксения Собчак, которая задала Путину вопрос о взаимоотношениях между властью и оппозицией. В ответ президент отметил, что Собчак идет на выборы без программы под лозунгом «против всех».

«Смысл в том, что оппозиция должна выйти с позитивной программой действий. Вот у вас лозунг «против всех», это разве позитивно? А что вы предлагаете?»

— сказал Путин. При этом он уточнил, что конкуренция все же должна быть, однако оппозицию в России национальный лидер охарактеризовал как «незрелую».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за день до пресс-конференции откровенно заявил, что в Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих выборах. «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

По его словам, ситуацию на выборах меняет то, что Путин является действующим президентом России. «Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных», — считает Песков.

На прошедшей пресс-конференции Путин заявил, что он будет идти на выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение абсолютно логичным. «Самый популярный политик России опирается на все общество. Это еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами. Он — Президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых», — отметил Володин.

По его словам, президент «приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года».