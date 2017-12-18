Россия на Ближнем Востоке: украинские санкции станут сирийскими

Несмотря на завершение военной операции в Сирии, которое объявил президент РФ Владимир Путин в декабре, противостояние между Москвой и Вашингтоном здесь продолжится. В 2018 году США будут реализовывать сирийскую часть антироссийских санкций, которые требуют наказать любого гражданина любой страны, который помогает официальному Дамаску в военных разработаках. Между тем, Москва будет нацелена на постконфликтные программы социально-экономического восстановления страны.

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Об этом говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Внешняя политика России: взгляд в 2018 год». Прогноз, поступивший в распоряжение «Газеты.Ru», показывает основные сценарии, которые могут произойти с Россией на внешнеполитическом фронте в наступающем году. Исследование, как рассчитывают в РСМД, — аналитическом центре, близком МИД РФ, — будет выходить ежегодно.

Разнообразие санкций

По этим данным, сотрудничество Москвы и Вашингтона в Сирии маловероятно. «Его будет блокировать, в том числе, реализация в 2018 году положений санкционного законодательства США против России по Сирии», — гласит текст доклада.

Речь, прежде всего, о законе H.R. 3364, который американский конгресс согласовал в июле прошлого года, а президент США Дональд Трамп подписал 2 августа.

Отечественные СМИ восприняли его, прежде всего, как пакет «украинских» санкций, предполагающих наказать Россию за действия в Крыму и позицию в отношении донбасского конфликта. Однако само название закона дает представление о предельно широком применении мер экономического давления. В билле «О противодействии противникам США посредством санкций» речь идет не только о России, но и об Иране, международном терроризме и КНДР.

Более того, антироссийские санкции в законе H.R. 3364 также распадаются на сегменты. Помимо украинского пакета, закон предполагает наказание за поддержку военных разработок президента Сирии Башара Асада (США требуют сместить политика и обвиняют его в военных преступлениях).

Американская администрация оставляет за собой право вводить «черные списки» и блокировать финансовые активы всех иностранных граждан (включая российских), которые так или иначе причастны к созданию в Сирии оружия массового уничтожения и развитию баллистической ракетной программы. Кроме того, в законе есть довольно расплывчатый пункт о создании режимом Асада «дестабилизирующего количества и типов современных конвенциональных вооружений», чего США тоже не могут допустить.

Кто из российских субъектов попадет в сирийские «черные списки», должны определить госдеп и минфин США.

Вместе с тем эксперты РСМД прогнозируют, что в 2018 году Россия на всем Ближнем Востоке начнет расширять экономическую активность. Имеется в виду не только постконфликтные программы восстановления Сирии и традиционные связи с Ираном, но и заключение новых контрактов с Египтом, Ираком, Саудовской Аравией — странами, которые США привыкли видеть в зоне собственного влияния. Это, очевидно, может стать одним из раздражающих факторов.

В докладе РСМД неоднократно подчеркивается вероятность срыва сирийского мирного процесса из-за обилия противоречий не только между Россией и США, но и между региональными державами. В число ближневосточных приоритетов для Москвы эксперты включили «недопущение военного столкновения в регионе» — не конкретизируя масштабы потенциальной войны.

России угрожает отсталость

В целом, доклад РСМД обращает внимание на развитие основных тенденций уходящего года: с ростом напряженности и на Западе, и на Востоке. Украинский кризис останется для РФ ключевым конфликтом.

Авторы исследования считают, что очередное обострение конфликта со стороны Киева маловероятно. Однако это вовсе не означает, что наиболее актуальный вопрос минских переговоров — о введении миротворцев ООН в Донбасс — в ближайшее время принесет позитивные плоды.

«Риск запуска кризисных сценариев в результате намеренных или ненамеренных действий в 2018 году будет возрастать. Нарастающая неопределенность международных отношений открывает перед Россией окно возможностей, одновременно повышая риски», — гласит текст исследования.

Отправной точкой для своего прогноза авторы доклада считают президентские выборы в России. Они пройдут в марте и «неизбежно актуализируют дискуссию о роли и месте России в мире, ее внешнеполитических интересах, средствах, инструментах и приоритетах ее внешней политики», считают эксперты РСМД.

«От России на новом витке ее политического развития международные партнеры и оппоненты ожидают появления новых идей, концепций и взглядов на внешнюю политику, а также пересмотр накопленного опыта, — утверждается в докладе. — Широкая общественная и экспертная дискуссия по внешнеполитическим вопросам в 2018 году представляется полезной и даже необходимой».

Главную задачу внешней политики РФ авторы доклада РСМД видят, прежде всего, как «создание благоприятных возможностей для внутреннего развития».

«Продолжающаяся экономическая отсталость – растущая угроза суверенитету России, сужающая окно возможностей во внешней политике», — уверены авторы исследования.