Теракт в Петербурге предотвратили с помощью ЦРУ

Вечером 17 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, поблагодарив главу Белого дома за предоставленную ЦРУ информацию. Эти сведения позволили ФСБ найти и задержать террористов, готовившихся взорвать бомбу в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и «других людных местах города».

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Телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе Кремля, заявили в пресс-службе российского президента.

Владимир Путин попросил Трампа передать директору ЦРУ Майку Помпео и оперативным сотрудникам американской внешней разведки, получившим эту информацию, слова благодарности.

Российский лидер также заверил президента США, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан», передадут ее американским коллегам по партнерским каналам «безусловно и незамедлительно».

За неделю Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве и Петербурге сразу два крупных теракта, которые планировались членами запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

Трое выходцев из Средней Азии, состоящих в ИГ, были арестованы спецназом ФСБ 12 декабря в московском регионе. По сообщению Центра общественных связей ФСБ, среднеазиаты подозреваются в подготовке терактов в Москве в период новогодних праздников и предвыборной президентской гонки.

К тому же сотрудники ФСБ пресекли деятельность глубоко законспирированной ячейки ИГ в Санкт-Петербурге — там оперативники ФСБ 13-го и 14-го декабря задержали сразу семерых террористов, планировавших осуществить взрыв СВУ 16 декабря. Силовики изъяли у экстремистов большое количество взрывчатых веществ, а также компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Сотрудники ФСБ также ликвидировали лабораторию по изготовлению бомб.

Ячейкой террористов руководили из-за рубежа главари организации. По плану террористов, 16 декабря смертник должен был подорвать себя «в одном из культовых учреждений» северной столицы. Кроме того, в этот день террористы хотели взорвать бомбы в местах массового скопления людей.

На опубликованной ФСБ видеозаписи видно, что один из задержанных признался в подготовке терактов. По его словам, он собирался сделать взрывное устройство.

Разговор Путина и Трампа стал вторым за последние трое суток.

15 декабря президент России провел телефонные переговоры с американским коллегой, передавало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в сообщении. Путин и Трамп условились продолжать контакты, добавили в пресс-службе.

Ранее 14 декабря Путин в ходе пресс-конференции заявил, что они с президентом США Дональдом Трампом могли бы перейти на «ты».

«С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было «ты» или «вы» (в английском языке эти местоимения совпадают — прим. «Газеты.Ru»), перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями», — сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что у Трампа будет возможность наладить контакты с Россией.

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин отметил после неудавшегося террористического акта, совершенного выходцем из Бангладеш в Нью-Йорке в начале декабря, что Россия и США могут уберечь своих граждан от терактов благодаря сотрудничеству.

«Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран», — подчеркнул представитель дипмиссии РФ в США.