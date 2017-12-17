Юра из села: каким был Вечный Генсек Ким Чен Ир

Помянуть ушедшего в декабре 2011 года Ким Чен Ира сегодня вполне могут и в селе Вятское в Хабаровском крае. Согласно советским документам, Ким Чен Ир родился не на территории нынешней Кореи, а в СССР, где в то время находился его отец и будущий основатель северокорейского государства Ким Ир Сен. В детстве он даже был наречен русским именем Юра — так за глаза его потом называли советские знакомые.

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В 1960-е годы юный Ким Чен Ир начал свою карьеру в Трудовой Партии Кореи, которой в то время железной рукой руководил его отец. На официальных портретах их печатали рядом. Младший Ким во многом копировал стиль своего отца — те же прическа и полувоенный френч.

При этом, в отличие от более консервативного отца, Ким Чен Ир был сибаритом и имел ряд «капиталистических» привычек. Его главной страстью оказалось кино. В 1970-е годы по его заказу был снят фильм «Цветочница», автором сценария которого стал он сам. Главной героиней фильма была юная девушка, продавщица цветов, а речь в нем шла о борьбе корейцев против японской оккупации. Несмотря на пропагандистский флер, фильм получился неплохим и даже пользовался успехом у южных корейцев, которые, правда, в связи с цензурой могли посмотреть его только за рубежом.

Ким Чен Ир хорошо знал западное кино. Как писали иностранные журналисты, в его коллекции было более 200 тысяч фильмов, а его любимой актрисой была знаменитая королева кино Элизабет Тейлор. Кинематограф Ким Чен Ир понимал не только как развлечение, но и главным образом как политический инструмент.

«Кино занимает важнейшее место в создании искусства и литературы — это мощное идеологическое оружие для революции и строительства», — писал в 1987 году северокорейский лидер.

Впрочем, сам народ КНДР был лишен возможности приобщиться к сокровищам мирового кинематографа, которыми наслаждался их вождь. Их главными зрелищами были зубодробительные пропагандистские картины, на которые совместно водили целыми коллективами предприятий. Такое кино вряд ли можно было назвать шедеврами, кроме разве что популярного фильма «Хон Гиль Дон». Благодаря знаменитым дракам, фильм стал лидером проката СССР. Правда, снят он был еще в 1986 году, при власти Ким Ир Сена.

Любовь к кино у Кима порой переходила в экстравагантность. В конце 1970-х спецслужбы КНДР похитили южнокорейского режиссера Син Сан Ока и его супругу, актрису Чой Ын Хи. Много лет супруги находились на положении пленников в КНДР, снимая пропагандистские фильмы по заказу правительства. Покинуть страну супружеская пара смогла лишь в 1986 году, когда их выпустили из страны на премьеру их фильма в Австралии. Впрочем, в Южной Корее многие считали, что первоначально режиссер приехал в КНДР добровольно по идеологическим соображениям.

Америка спешит на помощь

В середине 90-х годов, когда после смерти своего отца Ким Чен Ир стал «великим руководителем» и сосредоточил в руках всю полноту власти, ему было уже не до зрелищ. Народ КНДР жаждал уже только хлеба. После развала соцлагеря руководство России забыло о поддержке одиозного режима в Пхеньяне, и КНДР оказалась в жестоком экономическом кризисе.

«Поступление помощи прекратилось около 1990 года, и результаты этого сказались очень быстро. Начавшийся в 1989-1990 г. в экономике КНДР спад был столь существенным и очевидным, что его даже не удалось скрыть», — писал в своей книге «Северная Корея: вчера и сегодня» кореевед Андрей Ланьков.

В середине 1990-х в стране начался голод, спровоцированный неурожаями из-за плохих погодных условий — многомесячных дождей. По и без того подорванной экономике КНДР ситуация ударила особенно тяжело.

Ущерб от неурожая составил, по подсчетам экспертов, почти $15 миллиардов. Оценки жертв голода варьировались от 220 тысяч до 3,5 миллионов человек.

На этом фоне правительство КНДР согласилось принять международную помощь как со стороны ООН, так и от соседних стран: Японии, Китая и республики Корея, где, несмотря на неприязнь к режиму в Пхеньяне, беспокоились за жизнь бывших соотечественников. Помощь оказало и правительство США.

Администрация президента Билла Клинтона активно использовала политику кнута и пряника в отношении КНДР. Хотя в Пентагоне обсуждали нанесение ядерного удара по КНДР, опасаясь, что ядерная программа режима Ким Чен Ира может стать угрозой, США все же решили пойти на сделку.

Как вспоминал в интервью «Газете.Ru» бывший замглавы МИД России Георгий Кунадзе, в 1994 году американская сторона обдумывала возможность установления дипотношений с КНДР. Камнем преткновения стало нежелание Пхеньяна разрешить американской стороне снабжать посольство с территории Южной Кореи через демаркационную линию между государствами на 38-й параллели. В результате обсуждение этого вопроса было прекращено.

Однако администрация Клинтона и режим Ким Чен Ира согласились на более практическую сделку. КНДР заморозила свою ядерную программу в обмен на разрешение строительства реакторов на легкой воде, а также на ежегодные поставки 500 тысяч тонн тяжелой нефти для компенсации потребностей страны в электроэнергии. Республиканцы, в то время доминировавшие в Конгрессе, не одобрили план, и Клинтону пришлось дать соглашению зеленый свет указом президента. В 2000 году, под занавес второго срока Клинтона, Пхеньян даже посетила госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Это был первый визит действующего американского государственного деятеля в Северную Корею с момента ее основания. «Я очень счастлив», — сказал Ким Чен Ир, пожимая руку главе Госдепа.

В ответ Олбрайт сказала, что счастлива быть в «этом прекрасном городе». Визит Олбрайт должен был стать прологом к визиту Клинтона. Как рассказывает «Газете.Ru» один из бывших российских дипломатов, в КНДР вовсю уже шили американские флаги, чтобы украсить улицы столицы к приезду президента США. Ким Чен Ир надеялся, что визит станет прологом к признанию КНДР со стороны США на дипломатическом уровне.

Но визит так и не состоялся, а в КНДР восприняли это как удар в спину. Сменивший Клинтона на посту президента республиканцу Джордж Буш-младший, отбросив в сторону пряник, обнажил кнут. Он записал КНДР в страны «Оси зла» вместе с традиционно враждебными друг другу Ираном и Ираком. В 2002 году США прекратили поставлять топливо КНДР. В ответ Пхеньян стал демонстративно угрожать всему миру, а США — готовиться к возможной войне на полуострове.

Вождь Северной Кореи между тем принялся налаживать отношения с Россией Владимира Путина, которая хотя особенно не жаловала режим в Пхеньяне и исповедовала прагматический подход к внешней политике. Летом 2001 года Ким Чен Ир приехал в Москву с визитом в бронепоезде из 17 вагонов.

Он ехал по Сибири, по тем местам, где когда-то жил его отец и где когда-то его звали Юрой.

Во время визита он, несмотря на все опасения за собственную безопасность, сделал остановку в Омске, где осмотрел бронетанковый завод.

В отличие от отца и деда, прошедших китайские и советские университеты, Ким Чен Ын учился в Швейцарии. Западное образование дало свои плоды: режим стал потихоньку меняться. И хотя в КНДР время по-прежнему застыло, как муха в янтаре, теперь разрешен небольшой частный бизнес, а жители страны «стали более лучше одеваться». Однако все по-прежнему «идет по плану», содержание которого известно, видимо, только нынешнему вождю Ким Чен Ыну.