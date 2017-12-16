Выступая в Екатеринбурге перед журналистами, телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова снять свою кандидатуру с выборов президента России, если будет необходимость объединиться с рядом политических сил. Об этом она рассказала после открытия своего регионального штаба.

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«Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы, и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель — и у меня, и у него, и Григория Явлинского, и других политиков. Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры», — подчеркнула Собчак.

Ксения Собчак также отметила, что для нее «такой вождизм чужд», а для нее главное «сделать дело».

Кроме того, Собчак не стала давать обещаний того, что продолжит заниматься политикой после выборов-2018. «Я сделаю все от меня зависящее. Но в любом договоре есть обстоятельства непреодолимой силы», — сказала Собчак.

В ходе пятидесятиминутной встречи со своими сторонниками кандидатке напомнили ее критику в адрес олигарха Михаила Прохорова за его «обещание создать партию, которую не создал и на выходе из выборов просто где-то растворился».

При этом Ксения Собчак не смогла дать гарантий тому, что с ней не произойдет точно то же самое.

«В жизни вообще ничего не гарантировано. Но я, правда, хочу добиться изменений в стране», — ответила Собчак.

24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель телеканал НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который также собирается баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году, рассказал о своих целях в гонке. «Для меня приоритет — смена политики. Я сегодня, в ноябре 2017 года, формулирую для вас реальные цели. Сегодня, в ноябре 2017 года, за четыре месяца, реальной целью нужно ставить изменение политики — добиться, чтобы за это проголосовали миллионы людей», — отметил Явлинский.

Явлинский добавил, что вопрос победы на выборах нужно рассматривать отдельно и что изменения могут произойти, «даже если структура власти в целом сохранится».

6 декабря телеведущая Ксения Собчак заявила, что глава государства Владимир Путин выиграет на предстоящем голосовании.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин, скорее всего, выиграет эти выборы, как всегда», — сказала она на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.

По словам Собчак, она все равно пойдет на выборы и будет «говорить от лица тех людей, которые хотят перемен».

«Потому что ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — заключила она.

Ранее Собчак в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов. «Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — заявила Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет «отправной точкой большого правого движения».

Совет Федерации на прошедшем в пятницу, 15 декабря, заседании единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Постановление Совета Федерации в течение пяти дней (то есть — максимум до 20 декабря) должно быть опубликовано. Публикация должна быть либо в печатных органах парламента — «Российской газете» или «Парламентской газете», либо же на сайте правовой информации. Только после этого предвыборная кампания будет считаться официально стартовавшей. Отмечается, что на сайте правовой информации постановление может быть опубликовано раньше.

После этого в рамках избирательной кампании партии смогут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — организовывать собрания групп поддержки.