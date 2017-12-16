«Хамство является козырем киевского режима»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по северокорейской проблеме посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину распространять «легенды о происходящем на Украине» только на заседаниях, которые имеют отношение к его стране. Заявление российского дипломата стало ответом на выступление украинского министра, который попытался сменить тему дискуссии, начав проводить параллели между Россией и КНДР.

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Назвав КНДР «клиентом» России, Климкин утверждал, что Москва, подобно Пхеньяну, вносит «опасный дисбаланс в систему международной безопасности», осуществляя «военную агрессию» в отношении Украины. Министр также в очередной раз обвинил Москву в нарушении Будапештского меморандума, Устава ООН и Хельсинского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о происходящем на Украине будет по крайней мере хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа», — ответил на это Небензя.

В рамках ответного слова Климкин попытался пояснить, почему поднял тему украинско-российских отношений на заседании по КНДР. По его словам, в действиях и Пхеньяна, и России просматривается «нарушение международного права», в ответ на которое были введены санкции. Российский постпред, в свою очередь, завил, что не будет вступать с украинским коллегой «в дискуссию по существу».

«Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к Совету Безопасности ООН и другим странам-членам», — добавил Небензя.

Вскоре депутат Госдумы Сергей Железняк также прокомментировал слова Климкина о якобы нарушении Россией гарантий Будапештского меморандума.

«Не удивлен, что Климкин решил встрять с очередной украинской «обидкой» на Россию при обсуждении Совбезом ООН проблематики корейского урегулирования. Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима», — сказал российский парламентарий.

На прошлой неделе Павел Климкин рассказал, что на встрече с руководителем МИД России Сергеем Лавровым «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене поднимался вопрос обмена пленными в Донбассе.

«Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — написал украинский дипломат на своей странице в твиттере.

Климкин ранее сообщил, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, и в российской делегации подтверждали такой запрос от украинской стороны.

Месяц назад Василий Небензя сообщил, что Киев и Вашингтон не готовы работать по тексту документа о размещении миротворцев ООН в Донбассе, представленному российской стороной, поскольку у Украины и США «будут существенные замечания». Небензя добавил, что обсуждение российского проекта на данный момент не происходит и вряд ли будет вестись ближайшее время.

Ранее резидент России Владимир Путин во время саммита БРИКС в Китае предложил внести резолюцию о размещении миротворцев в СБ ООН. При этом глава государства отметил, что миротворческий контингент необходимо ввести с целью обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ на Украине. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что миротворцы ООН могут размещаться в любой точке соприкосновения в зоне конфликта, однако при этом на размещение миротворческих сил должны дать согласие все противоборствующие стороны, в том числе — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, с которыми Киев отказывается проводить любые консультации.