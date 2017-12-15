«Конкуренция должна быть, и будет»

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером украинской партии «Рух новых сил» и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Путин выразил мнение, что авантюрная деятельность таких людей может привести к дестабилизации в стране, а также добавил — подавляющее большинство россиян «этого не хочет и не допустит».

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Вопрос о недопуске Навального к участию в президентских выборах в 2018 году озвучила Ксения Собчак, которая присутствовала на пресс-конференции в качестве журналиста.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании», — ответил действующий президент.

Путин особо подчеркнул, что «конкуренция [на выборах], конечно, должна быть и, безусловно, будет». По его словам, вопрос — только в радикализме.

«Я вас уверяю: власть не боялась и не боится, но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи вылавливают для себя золотую рыбку, как было у нас в 1990-х годах, а сейчас на Украине происходит», — сказал Путин в ответ на предположение Собчак о том, что власть «боится оппозиции».

«Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России? Нет, не хотим и не допустим», — заявил Путин.

Владимир Путин ко всему прочему охарактеризовал деятельность бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили как «плевок в лицо и украинского, и грузинского народов». «Как вы это терпите до сих пор? Он же человек, который был президентом Грузии, а теперь носится по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец», — удивился Путин.

Помимо прочего, в ходе пресс-конференции стало ясно, каким образом Путин планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах в 2018 году. «Это будет самовыдвижение», — заявил Путин.

Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. По его словам, кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена.

Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал выдвижение действующего президента России Владимира Путина на новый срок естественным. По его мнению, это соотносится с принципом сменяемости власти. «Если законодательство позволяет, то, конечно, за право быть избранным президентом будут бороться сильнейшие. Конечно, можно сегодня сказать, что он относится к сильным кандидатам, поэтому его выдвижение естественно», — ответил Кудрин.

При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в начале декабря заявил, что в текущем политическом сезоне у него нет президентских амбиций. Глава российского правительства также подчеркнул, что, по его мнению, ситуация, когда один человек находится у рычагов власти на протяжении многих лет, раз за разом побеждая на выборах — в рамках действующего законодательства, абсолютно нормальна.

Это же, по словам Медведева, касается и других стран, например, в Германии христианские демократы и Ангела Меркель приходили к власти на протяжении многих лет, и это «ни у кого не вызывает сомнений».

Премьер-министр России отметил, что все события, осуществляемые в рамках конституционных полномочий и основывающиеся на народовластии, на публичном мнении — все они соответствуют закону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в среду, 13 декабря, что Кремль «видит много достойных кандидатов» на пост главы государства, но при этом конкурентов пока что нет. «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он пояснил, что действующий президент не участвует в дебатах из-за «отпечатка президентства», хотя законы для всех кандидатов действуют одинаково.