Случайное совпадение: выборы в День воссоединения Крыма

Совфед на прошедшем в пятницу, 15 декабря, заседании единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Постановление Совета Федерации в течение пяти дней (то есть — максимум до 20 декабря) должно быть опубликовано. Публикация должна быть либо в печатных органах парламента — «Российской газете» или «Парламентской газете», либо же на сайте правовой информации.

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Только после этого предвыборная кампания будет считаться официально стартовавшей. Отмечается, что на сайте правовой информации постановление может быть опубликовано раньше.

После этого в рамках избирательной кампании партии смогут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — организовывать собрания групп поддержки.

По словам главы комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, постановление Совфеда о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года будет опубликовано 18 декабря.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко в свою очередь сказал РИА «Новости», что необходимо ждать публикации в «РГ». «Для нас заявление о старте кампании — это еще не совсем начало. Мы ждем момента официальной публикации решения о назначении выборов в «Российской газете». Как опубликуют, так началась кампания», — отметил Шевченко.

И.о. секретаря генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что даты выборов президента России в 2018 году и дня воссоединения с Крымом совпали случайно. «Назначение выборов на эту дату произведено в соответствии с законом «О выборах президента», в этом не надо искать подводных камней», — сказал Турчак.

При этом он уточнил, что это совпадение «судьбоносное» и, безусловно, приведет к повышению явки на выборах. «Это совпадение будет судьбоносным, привлечет внимание к выборам и, несомненно, приведет к увеличению уровня явки», — отметил и.о. секретаря генсовета «Единой России».

Совет Федерации пригласит на выборы президента России 18 марта наблюдателей от иностранных государств и международных структур, количество их представителей будет рекордным, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Чем больше будет наблюдателей, тем более объективная оценка будет дана президентской кампании», — сказала Матвиенко.

Она выразила мнение, что количество наблюдателей будет рекордным. «Это мой прогноз», — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что для действующего президента России Владимира Путина не будет поблажек на предстоящих выборах. «А какие могут быть поблажки? Нет, не будет», — заявила глава ЦИК. Памфилова пообещала, что комиссия тщательно проверит все подписи, которые Путин должен сдать в свою поддержку как самовыдвиженец, а также и все остальные документы.

«Мы создадим максимально равные условия для всех кандидатов», — отметила Памфилова.

О своих планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека, сообщила также глава Центризбиркома. «Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать», — сказала Памфилова.

По ее словам, число претендентов скорее всего будет расти, но это не значит, что все они явятся в ЦИК. «Сколько их будет завтра-послезавтра — непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше», — полагает Элла Памфилова.

В четверг, 14 декабря, председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал «абсолютно логичным» решение Владимира Путина пойти по процедуре самовыдвижения. «Самый популярный политик России опирается на все общество. Это еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами», — заявил Володин.

«Он [Путин] — президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности», — считает председатель Госдумы.

По словам спикера нижней палаты парламента, круг сторонников Путина в разы шире электоральной базы самой популярной партии в стране — «Единой России». «У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых», — заявил Володин.

По его словам, президент проводит сбалансированную политику. Он сторонник консервативных ценностей, но при этом поддерживает рыночные реформы, развивает все новое в экономике. «Во-вторых, приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года», — добавил Володин.