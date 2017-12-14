Достойных кандидатов на пост президента России много, но Кремль не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», предваряя ежегодную пресс-конференцию президента РФ.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, кто мог бы потенциально возглавить предвыборный штаб Путина, Песков подчеркнул — пока Путин не стал еще кандидатом, а как будущий кандидат — еще не сообщал о своем решении. «Мы пока что поэтому не обладаем такой информацией», — заявил Песков.

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Пресс-секретарь президента России отметил также, что Владимир Путин никогда не участвует в предвыборных дебатах кандидатов именно потому, что является действующим главой государства — в связи с этим есть нюансы.

«В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию», — заявил Песков.

Помимо всего прочего, представитель Кремля заявил о надежде на то, что журналистка Ксения Собчак, аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 14 декабря, не будет пытаться использовать это мероприятие как полигон для дебатов.

«Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам — задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась», — заключил Песков.

На вопрос журналистов о своем будущем Песков отвечать отказался.

«Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что информационная конфронтация против России связана с попытками задушить суверенность страны. «То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Он отметил, что те, кто развязывает информационную конфронтацию, «пытаются нас задушить». «Мы отвечаем», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России ко всему прочему рассказал, что в Кремле анализируют публикации в Telegram-каналах и докладывают всю необходимую информацию главе государства.

«Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов», — заявил Песков.

По его словам, каналы в мессенджере Telegram — новое и не до конца понятное явление. «У нас ведутся споры, что это — поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие», — добавил Песков.

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин в последний раз за третий срок своей президентской работы соберет репортеров и корреспондентов множества СМИ на традиционную уже большую пресс-конференцию. В этом году количество аккредитованных журналистов побило рекорд — 1640 представителей СМИ должны прийти на мероприятие. В 2016 году за 3 часа 50 минут конференции спросить Путина о чем-либо сумели 48 журналистов.

Самой короткой по времени была первая встреча с журналистами в 2001 году — она продолжалась полтора часа. Самой долгой стала пресс-конференция в феврале 2008 года, когда Путин за несколько месяцев до ухода в отставку отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.