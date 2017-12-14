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«Много достойных людей, но мы не видим конкурентов»

«Не созрели»: Песков рассказал об отсутствии у Путина конкурентов на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль «видит много достойных кандидатов» на пост главы государства, но при этом конкурент Владимиру Путину «пока еще не созрел, даже близко». Также он пояснил, что действующий президент не участвует в дебатах из-за «отпечатка президентства», хотя законы для всех кандидатов действуют одинаково.

Достойных кандидатов на пост президента России много, но Кремль не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», предваряя ежегодную пресс-конференцию президента РФ.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, кто мог бы потенциально возглавить предвыборный штаб Путина, Песков подчеркнул — пока Путин не стал еще кандидатом, а как будущий кандидат — еще не сообщал о своем решении. «Мы пока что поэтому не обладаем такой информацией», — заявил Песков.

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Пресс-секретарь президента России отметил также, что Владимир Путин никогда не участвует в предвыборных дебатах кандидатов именно потому, что является действующим главой государства — в связи с этим есть нюансы.

«В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию», — заявил Песков.

Помимо всего прочего, представитель Кремля заявил о надежде на то, что журналистка Ксения Собчак, аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Владимира Путина в четверг, 14 декабря, не будет пытаться использовать это мероприятие как полигон для дебатов.

«Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам — задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась», — заключил Песков.

На вопрос журналистов о своем будущем Песков отвечать отказался.

«Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что информационная конфронтация против России связана с попытками задушить суверенность страны. «То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — сказал Песков.

Он отметил, что те, кто развязывает информационную конфронтацию, «пытаются нас задушить». «Мы отвечаем», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России ко всему прочему рассказал, что в Кремле анализируют публикации в Telegram-каналах и докладывают всю необходимую информацию главе государства.

«Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов», — заявил Песков.

По его словам, каналы в мессенджере Telegram — новое и не до конца понятное явление. «У нас ведутся споры, что это — поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие», — добавил Песков.

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин в последний раз за третий срок своей президентской работы соберет репортеров и корреспондентов множества СМИ на традиционную уже большую пресс-конференцию. В этом году количество аккредитованных журналистов побило рекорд — 1640 представителей СМИ должны прийти на мероприятие. В 2016 году за 3 часа 50 минут конференции спросить Путина о чем-либо сумели 48 журналистов.

Самой короткой по времени была первая встреча с журналистами в 2001 году — она продолжалась полтора часа. Самой долгой стала пресс-конференция в феврале 2008 года, когда Путин за несколько месяцев до ухода в отставку отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.