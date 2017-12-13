«Посол демонстрирует незнание ситуации, связанной с Крымом»

Посол США в России Джон Хантсман сказал, что Крым принадлежит Украине — видеоролик с его небольшим выступлением опубликован в твиттере американского дипломатического представительства.

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«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — заявил дипломат.

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский в ответ на это посоветовал Хантсману расширить знания по географии и истории, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал. Посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом», — сказал крымский политик.

Днем ранее руководитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон также затрагивал крымский вопрос.

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон не принимает «российское вторжение» на Украину.

«В Сирии Россия выбрала поддерживать президента Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать», — резюмировал дипломат.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в этой связи указал, что заявление Тиллерсона о Крыме является ясным посылом, что данный вопрос Вашингтон предпочитает решать психологическим давлением.

«Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, «мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим». И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл, что крымский вопрос США предпочитают решать психологическим давлением — воевать в интересах Украины никто не станет», — пояснил парламентарий.

При этом Бальбек отметил, что США не отказываются ни от санкционного давления, ни «от поддержки украинского государственного экстремизма».

«Фактически Тиллерсон принял концепцию Украины — сделать жизнь крымчан невыносимой, правда, в его западном понятии. Мол, без западных инвестиций и с постоянной угрозой украинских диверсий крымчане сами попросятся в объятия Киева. Ведь атаковать равного противника для США неприемлемо, а украинцы пусть воюют, они лишь расходный материал», — заключил депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в очередной раз сказал, что обсуждение административной принадлежности Крыма не имеет смысла.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — заявил представитель главы государства.

Председатель международного комитета Совета федерации Константин Косачев, в свою очередь, посоветовал Вашингтону сосредоточиться на контроле за Киевом по выполнению Минских соглашений.

«Тогда многое бы, возможно, встало на свои места значительно быстрее. По Крыму вопрос решен, и Россия заявила об этом очень четко. Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США заморозить свои претензии к России по Крыму и реально вложиться в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», — пояснил сенатор.

При этом парламентарий придерживается мнения, что пока для оптимизма нет оснований ввиду двусмысленности высказывания Тиллерсона. Косачев также напомнил об американских санкциях, дискриминации жителей полуострова в визовых и других вопросах, «жестких репрессиях для своих и чужих компаний за сотрудничество с этим субъектом РФ».

За день до этого глава корпорации развития республики Олег Морозов рассказал о планах провести презентацию инвестиционного потенциала Крыма в Брюсселе.

«В планах провести презентацию в Брюсселе, в Европарламенте. Уже создана специальная организация «Крым-конгресс». Ее задача — продвижение имиджа и презентация инвестиционного потенциала республики на различных площадках, в том числе международных», — пояснил Морозов.