Киев не оставит Москве сообщений

Киев вновь заявил о намерении прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом рассказал телеканалу «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. «Вопрос о железнодорожном сообщении с Россией в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей» [«Украинскими железными дорогами». — «Газета.Ru»]. Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — отметил министр.

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Чиновник отметил, что в вопросе о прекращении железнодорожного сообщения с РФ есть две составляющие: грузовая и пассажирская. «Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев-Москва», и несколько украинских, следующих на Москву», — добавил Омелян. Он уточнил, что окончательное решение будет принято после проведения «Укрзализныцей» соответствующего анализа.

Министр также прокомментировал запуск российских пассажирских и грузовых поездов в обход Украины — он заверил, что ущерб от этого шага Москвы составил «одну гривну в год».

«Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ — в свое время «Укрзализныця» заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении», — пояснил министр.

Разговоры о прекращении железнодорожного сообщения с РФ на Украине ведутся уже давно. Подобные заявления, в частности, делались в мае — тогда Киев грозился прекратить перевозки с 1 июля. Украину не устраивали пассажирские перевозки из Донецка в РФ, которые, по мнению украинских властей, нарушают суверенитет и территориальную целостность страны. Однако представители «Укрзализныци» не подтвердили эту информацию, отметив, что власти пока не принимали никаких решений об ограничении перевозок.

В ноябре прекратить транспортное сообщение с Россией требовал постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин. «К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию. И остается толерантным до сих пор», — отмечал представитель Порошенко.

Бабин назвал возможное общественное негодование единственным фактором, «удерживающим власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага». Постпред Порошенко также подчеркнул, что полное прекращение пассажирских перевозок и введение выезда граждан Украины в Россию по биометрическим паспортам, а не только въезда граждан России на Украину — «неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера».

11 декабря 2017 года «Российские железные дороги» полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины «Журавка — Миллерово». Двухпутную электрифицированную линию длиной 137 км начали строить еще в 2014 году.

По данным РЖД, сейчас в обход Украины ежесуточно идут более 120 пассажирских и до 30 грузовых российских поездов. Максимальная скорость движения пассажирских поездов составляет 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что приветствует запуск российских поездов в обход Украины. «Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», — уверял украинский чиновник.

Экс-глава «Укрзализныци» Александр Завгородний, в свою очередь, утверждал, что железная дорога в обход Украины не принесет ущерба украинской компании. Он напомнил, что ветка, о которой идет речь, проходила по границе между странами и никогда с 1991 года не была в эксплуатации «Укрзализныци».

Первые пассажирские поезда были пущены по участку «Журавка — Миллерово» в обход Украины 15 ноября — это были составы, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск и Адлер. Грузовые поезда запустили на регулярной основе еще 20 сентября.

Прежде пассажирам, направлявшимся из Центрального федерального округа России в Ростовскую область, приходилось дважды пересекать границу, поскольку путь пролегал через Луганскую область. Запуск пассажирских поездов по новому участку железной дороги решил эту проблему.