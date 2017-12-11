Саакашвили выпустили из-за решетки. LIVE

«Путин отдаст за меня всех пленных», — убежден экс-президент Грузии.
Тимошенко и Саакашвили выступают с небольшими речами. Тимошенко напоминает свою историю: тяжелое заключение, которое закончилось «Евромайданом». Саакашвили говорит, что власти Украины пытаются ему запретить заниматься политикой. Он утверждает, что его пытаются доказать, что Саакашвили — «агент ФСБ».
Судья Цокол объявляет перерыв. Наконец, Саакашвили может продолжить беседу с Тимошенко. Почему-то ненадолго выключили свет.
Прокуратура парирует: все процессуальные действия при задержании были проведены согласно букве закона, а брифинг Луценко не имеет отношения к ситуации вокруг Саакашвили.
Саакашвили назвал «подлостью высочайшей пробы» действия Луценко. По его словам, сначала генпрокурор обещал, что 5 декабря Саакашвили и его сторонников задерживать не будут. Но потом обещание это не сдержал.
Адвокаты Саакашвили обвиняют генпрокурора Юрия Луценко в том, что тот разгласил тайну следствия. Тот провел 5 и 6 декабря брифинг, в котором продемонстрировал аудио- и видеоматериалы, которые могут служить доказательствами о попытке Саакашвили организовать госпереворот.
По мнению защиты, прокуроры проникли в квартиру Саакашвили на Костельной улице и провели там обыск. Требуют отвода прокурора.
Зато Саакашвили вновь вручили ходатайство о мере пресечения. Тем временем адвокаты говорят о нарушениях и при задержании политика.
Судья сделала Саакашвили замечание. Тот увлекся: заговорился с кем-то из зала и стал эмоционально жестикулировать. После замечания Саакашвили сел прямее и признал, что не прав.
Тимошенко в суровом темном френче стоит рядом с Саакашвили. Политики что-то тихо обсуждают. Депутат Юрий Деревянко, который также находится в зале, параллельно пишет в фейсбук: ряд украинских нардепов готовы взять Саакашвили «на поруки».
Адвокат Саакашвили утверждает, что при вручении ходатайства о мере пресечения его клиента были допущены процессуальные нарушения. Он не подписывал необходимые документы, а адвокаты при этом не присутствовали.
Обсудив с обеими сторонами, суд решил делать перерыв на слушаниях каждые два часа, а также вывести «особенно хамского» оператора, как охарактеризовал его кто-то из зала.
Второй адвокат Саакшивили полез на скамейку, чтобы что-то достать. Это микрофон, который журналисты положили для трансляции. Аппаратура вернулась к хозяевам.
Судья Цокол говорит, что помещений получше для процесса над Саакашвили нет.
Пока выступает сторона обвинения, Саакашвили широко улыбается журналистам и позирует для операторов и фотокорреспондентов.
В зале замечена Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» и один из нынешних ситуативных союзников Саакашвили.
Адвокат просит у судьи обеспечить более просторное помещение для разбирательства. По-моему, все считают, что он прав.
Как настаивает адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, его клиент не является преступником. Судья решает удовлетворить просьбу вывести Саакашвили из «аквариума». Политик выходит из клетки и садится рядом с защитой.
Адвокат Саакашвили требует, чтобы Саакашвили «вывели из клетки» в зале суда (поскольку эти условия содержания нарушают европейские конвенции), а также утверждает, что правонарушения, в которых его обвиняют, — политически мотивированы.
Активисты попытались прорвать оцепление и прорваться в зал суда. Очевидно, они не понимают, что делают. Там и без них яблоку некуда упасть.
Судья Лариса Цокол угрожает удалением из зала всем тем, кто задерживает начало процесса. Но людей так много, что непонятно, кого она имеет в виду.
Саакашвили не откажешь в способности выбрать пафосные выражения. «Я показал, как может работать президент, а сейчас покажу — как умирать», — заявил он.
Наконец, суд готов начать работу. Но пока очень шумно из-за журналистов и сторонников Саакашвили в небольшом зале. Все перекрикивают друг друга и циркулируют по небольшому залу. Наверняка, очень душно.
Тем временем перед зданием Печерского суда исполнили гимн Украины. Обстановка пока мирная.
По словам Саакашвили, его сторонники «показали украинской власти, что не боятся». Они должны действовать так и впредь, чтобы победить, уверен политик.
Теперь выступает на украинском (который меняется на русский, когда Саакашвили начинает волноваться). Говорит, что он ведет борьбу с украинским олигархатом и не забывает напомнить, что он против Владимира Путина.
Саакашвили обращается к журналистам на английском. Говорит о своих заслугах и в Грузии (среди них - конфликт с Россией), и на Украине.
Сначала Саакашвили использовал суматоху в зале для того, чтобы в очередной раз напомнить о том, что он голодает, а власти Украины нарушают его права и действуют противозаконно.
Саакашвили находится в «аквариуме», улыбается сторонникам. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Скорее всего, это будет домашний арест. Впрочем, всегда есть вероятность сюрпризов.
В зале Печерского суда давка. Адвокат Саакашвили просит пропустить в суд супругу политика Сандру.
Пока обстановка на улице напряженная. Сообщается о взрыве — кто-то использовал то ли петарду, то ли дымовую шашку.
На улице стоят сотни сторонников экс-главы Одесской области. Вход в суд им преграждают сотрудники полиции.
Саакашвили доставлен в Печерский районный суд Киева.