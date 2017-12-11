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Саакашвили выпустили из-за решетки. LIVE

В Киеве идут слушания по мере пресечения для Михаила Саакашвили

Печерский районный суд Киева сегодня примет решение в отношении меры пресечения для Михаила Саакашвили. Гособвинение будет требовать домашнего ареста с ношением электронного браслета. Самого политика уже доставили в суд. Несколько сотен его сторонников, выкрикивая лозунги поддержки и призывы к импичменту Петра Порошенко поддержки собрались у входа в здание. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Трансляция
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14:38

«Путин отдаст за меня всех пленных», — убежден экс-президент Грузии.

14:34

Тимошенко и Саакашвили выступают с небольшими речами. Тимошенко напоминает свою историю: тяжелое заключение, которое закончилось «Евромайданом». Саакашвили говорит, что власти Украины пытаются ему запретить заниматься политикой. Он утверждает, что его пытаются доказать, что Саакашвили — «агент ФСБ».

14:30

Судья Цокол объявляет перерыв. Наконец, Саакашвили может продолжить беседу с Тимошенко. Почему-то ненадолго выключили свет.

14:28

Прокуратура парирует: все процессуальные действия при задержании были проведены согласно букве закона, а брифинг Луценко не имеет отношения к ситуации вокруг Саакашвили.

14:25

Саакашвили назвал «подлостью высочайшей пробы» действия Луценко. По его словам, сначала генпрокурор обещал, что 5 декабря Саакашвили и его сторонников задерживать не будут. Но потом обещание это не сдержал.

14:20

Адвокаты Саакашвили обвиняют генпрокурора Юрия Луценко в том, что тот разгласил тайну следствия. Тот провел 5 и 6 декабря брифинг, в котором продемонстрировал аудио- и видеоматериалы, которые могут служить доказательствами о попытке Саакашвили организовать госпереворот.

14:15

По мнению защиты, прокуроры проникли в квартиру Саакашвили на Костельной улице и провели там обыск. Требуют отвода прокурора.

14:12

Зато Саакашвили вновь вручили ходатайство о мере пресечения. Тем временем адвокаты говорят о нарушениях и при задержании политика.

14:10

Судья сделала Саакашвили замечание. Тот увлекся: заговорился с кем-то из зала и стал эмоционально жестикулировать. После замечания Саакашвили сел прямее и признал, что не прав.

14:07

Тимошенко в суровом темном френче стоит рядом с Саакашвили. Политики что-то тихо обсуждают. Депутат Юрий Деревянко, который также находится в зале, параллельно пишет в фейсбук: ряд украинских нардепов готовы взять Саакашвили «на поруки».

14:02

Адвокат Саакашвили утверждает, что при вручении ходатайства о мере пресечения его клиента были допущены процессуальные нарушения. Он не подписывал необходимые документы, а адвокаты при этом не присутствовали.

13:58

Обсудив с обеими сторонами, суд решил делать перерыв на слушаниях каждые два часа, а также вывести «особенно хамского» оператора, как охарактеризовал его кто-то из зала.

13:55

Второй адвокат Саакшивили полез на скамейку, чтобы что-то достать. Это микрофон, который журналисты положили для трансляции. Аппаратура вернулась к хозяевам.

13:54

Судья Цокол говорит, что помещений получше для процесса над Саакашвили нет.

13:52

Пока выступает сторона обвинения, Саакашвили широко улыбается журналистам и позирует для операторов и фотокорреспондентов.

13:50

В зале замечена Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» и один из нынешних ситуативных союзников Саакашвили.

13:47

Адвокат просит у судьи обеспечить более просторное помещение для разбирательства. По-моему, все считают, что он прав.

13:43

Как настаивает адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, его клиент не является преступником. Судья решает удовлетворить просьбу вывести Саакашвили из «аквариума». Политик выходит из клетки и садится рядом с защитой.

13:42

Адвокат Саакашвили требует, чтобы Саакашвили «вывели из клетки» в зале суда (поскольку эти условия содержания нарушают европейские конвенции), а также утверждает, что правонарушения, в которых его обвиняют, — политически мотивированы.

13:37

Активисты попытались прорвать оцепление и прорваться в зал суда. Очевидно, они не понимают, что делают. Там и без них яблоку некуда упасть.

13:35

Судья Лариса Цокол угрожает удалением из зала всем тем, кто задерживает начало процесса. Но людей так много, что непонятно, кого она имеет в виду.

13:34

Саакашвили не откажешь в способности выбрать пафосные выражения. «Я показал, как может работать президент, а сейчас покажу — как умирать», — заявил он.

13:32

Наконец, суд готов начать работу. Но пока очень шумно из-за журналистов и сторонников Саакашвили в небольшом зале. Все перекрикивают друг друга и циркулируют по небольшому залу. Наверняка, очень душно.

13:30

Тем временем перед зданием Печерского суда исполнили гимн Украины. Обстановка пока мирная.

13:27

По словам Саакашвили, его сторонники «показали украинской власти, что не боятся». Они должны действовать так и впредь, чтобы победить, уверен политик.

13:23

Теперь выступает на украинском (который меняется на русский, когда Саакашвили начинает волноваться). Говорит, что он ведет борьбу с украинским олигархатом и не забывает напомнить, что он против Владимира Путина.

13:18

Саакашвили обращается к журналистам на английском. Говорит о своих заслугах и в Грузии (среди них - конфликт с Россией), и на Украине.

13:14

Сначала Саакашвили использовал суматоху в зале для того, чтобы в очередной раз напомнить о том, что он голодает, а власти Украины нарушают его права и действуют противозаконно.

13:10

Саакашвили находится в «аквариуме», улыбается сторонникам. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Скорее всего, это будет домашний арест. Впрочем, всегда есть вероятность сюрпризов.

13:07

В зале Печерского суда давка. Адвокат Саакашвили просит пропустить в суд супругу политика Сандру.

13:00

Пока обстановка на улице напряженная. Сообщается о взрыве — кто-то использовал то ли петарду, то ли дымовую шашку.

12:45

На улице стоят сотни сторонников экс-главы Одесской области. Вход в суд им преграждают сотрудники полиции.

12:30

Саакашвили доставлен в Печерский районный суд Киева.