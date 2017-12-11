Пресечение Михо

Лидер «Движения новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был доставлен в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. О грядущем судебном заседании сообщается на сайте Телевизионной службы новостей украинского телеканала «1+1».

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Аккаунт Саакашвили в социальной сети Facebook сообщает, что заседание суда начнется в 12:00 по Киеву (13:00 мск). Генпрокуратура Украины (ГПУ) намеревается ходатайствовать о домашнем аресте и обязательном ношении электронного браслета для политика.

Сторонник экс-губернатора Одесской области, Давид Сакварелидзе, призвал соратников Саакашвили приезжать и поддерживать Михо --

сейчас возле здания Печерского суда проходит митинг, за порядком, по данным телеканала «112 Украина» следят около 250 сотрудников полиции и СБУ.

Михаил Саакашвили подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступных действий. Генпрокуратура Украины утверждает, что организованный Саакашвили акции протеста в Киеве финансируются окружением свергнутого в 2014 году президента Украины Виктора Януковича – полмиллиона долларов якобы выделил харьковский коммерсант Сергей Курченко.

В ГПУ утверждают, что «народные вече» сторонников Саакашвили направлены на свержение государственной власти. Сам экс-президент Грузии на одном из митингов достал пачку долларовых купюр из конверта, и рассказал о бабушке, которая принесла «тысячу долларов» на поддержку революции.

Сейчас лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили продолжает голодовку, начатую в следственном изоляторе, но «чувствует себя хорошо и бодро», рассказала в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» супруга политика Сандра Руловс.

Жена Саакашвили также надеется, что ей дадут возможность увидеться с супругом. Также Сандра Руловс заявила, что власти Грузии и Украины в отношении ее мужа действуют сообща, готовя его экстрадицию из Киева в Тбилиси.

«Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему супругу. Скорее всего, решение суду уже продиктовано украинскими властями и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — рассказала жена Саакашвили в воскресенье грузинским журналистам.

Она также раскритиковала действующие власти Грузии и Украины. По мнению жены Саакашвили, их действия «примитивны и грубы», и проходят «без оглядки на международное сообщество».

Кроме того, в воскресенье экс-глава Одесской области Михаил

Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, рассказал прессе адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия», — говорится в сообщении адвоката.

Несколько десятков тысяч человек провели в воскресенье, 10 декабря, марш в поддержку лидера «Движения новых сил» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и против украинского правительства.

По оценкам киевского МВД, на акцию пришли более 2,5 тыс. человек, а по оценкам организаторов акции на улицы Киева вышли более 50 тыс. граждан Украины. «Волю Михо», гласили плакаты участников.

Также сторонники экс-президента Грузии в ходе митинга у стен СИЗО, где содержится лидер «Движения новых сил», начали громить витрины магазина компании Roshen, находящейся в собственности действующего президента Украины Петра Порошенко.

В ходе волнений на улице кто-то из манифестантов бросил в окно кондитерской тяжелый предмет. Окно не разбилось, но по стеклам пошли трещины.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила неделю назад в ходе брифинга, что США из-за Атлантики внимательно наблюдают за событиями, разворачивающимися в центре Киева.

«Мы находимся в тесном контакте с правительством Украины. Мы, как вам известно, находимся с ними в хороших отношениях. Но это не означает, что мы согласимся с Киевом абсолютно во всем», — заявила Нойерт.

Также Госдеп США официально призвал киевские власти к деэскалации конфликта. «Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права и международным обязательствам», — подчеркнул представитель Госдепа США.