«Почему же Трамп не хвалится разгромом Наполеона?»

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич иронично отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы выиграли две мировые войны.

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«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!», — написал сенатор на своей странице в фейсбуке.

При этом он задался вопросом, в чем причина такого заявления американского лидера — элементарное незнание истории или намеренное искажение фактов?

«Не знаю, чего больше в этом высказывании — невежества или хвастовства. Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — добавил российский парламентарий.

Данная речь главой Белого дома была произнесена во Флориде вечером 8 декабря.

«Мы — нация, которая выкопала Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — заявил американский лидер.

В мае нынешнего года Джон Теффт, занимавший на тот момент должность посла США в России, заявил, что образ акции «Бессмертный полк» навсегда останется для него олицетворением того, какую высокую цену пришлось заплатить народам Советского Союза для победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — написал дипломат.

По словам Теффта, такие акты памяти столь важны потому, что с каждым годом остается все меньше участников той войны.

«Мы должны также не забывать, ради чего все это было... Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу», — подчеркнул посол.

В марте прошлого года на тот момент госсекретарь США Джон Керри выразил уверенность, что если Москве и Вашингтону удастся достичь такого же уровня готовности к взаимодействию в борьбе с экстремизмом, как в прошлом веке, когда Советский Союз и США вместе воевали во Второй мировой войне, то странам удастся внести значительный совместный вклад в историю.

В конце 2014 года президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и преподавателями истории в Музее современной истории России предупредил о недопустимости переписывания истории.

«Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, «причесать» ее под чьи-то геополитические интересы. А история — это наука, ее нельзя, если к ней серьезно относиться, невозможно переписать», — указал глава государства.

По его словам, чтобы этого не случилось, должны работать такие специалисты, которые не только объективно, полноценно освещают события прошлого, но и дают им оценку, сообщает «Российская газета».

«Очень много было дискуссий по поводу современной исторической концепции, которая должна лечь в основу учебной литературы в школах. Защита своих взглядов и интересов должна быть основательной и талантливой.

Не могу сказать, что государство здесь эффективно работает, но все-таки последнее время есть изменения к лучшему. Нужно убедить подавляющее большинство граждан в правильности, объективности доводов, и только после этого появятся миллионы сторонников», — пояснил Путин.

Российский лидер призвал противопоставить объективные научные изыскания «досужим рассуждениям и болтовне на политическом уровне» на тему Второй мировой войны.

«Нельзя отрицать большого вклада союзников в победу над нацистской Германией. Но надо сопоставлять жертвы, которые принесены на алтарь этой общей победы, усилия», — резюмировал президент России.