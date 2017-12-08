Лавров напомнил Украине про обязательства

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал уникальной свою встречу в Вене с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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«Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ», — приводит его слова RT.

Кроме того, он добавил, что новых встреч с Лавровым в ближайшее время не планируется. В свою очередь, Сергей Лавров призвал украинских коллег начать прямые переговоры с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

«Призываю наших украинских коллег также не манкировать своими обязательствами, которые закреплены в минских договоренностях, и так же, как Кишинев разговаривает с Тирасполем, начать напрямую говорить с Донецком и Луганском.

Это даже не совет, это требование, которое было одобрено СБ ООН, когда мы поддержали в Совете Безопасности единогласно минские договоренности», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что усилия ОБСЕ по содействию в урегулировании конфликта в Донбассе поддерживается всеми сторонами. Климкин попросил о встрече с Лавровым еще 5 декабря.

«Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, поговорить о наших заключенных, наших политических заключенных, поскольку очень важно эмоционально, не столько политический момент», — говорил Климкин в день встречи.

В кулуарах Совета министров иностранных дел ОБСЕ Климкин объяснил журналистам, для чего он хочет «коротко встретиться» с Лавровым.

«Я хочу воспользоваться [встречей] и поставить эти две темы — политзаключенные и те, кто удерживается на оккупированном Донбассе. Здесь есть много важных вопросов, поскольку должны освободить всех и быстрее, должны освободить как можно скорее», — сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными до конца декабря, он сообщил, что хочет получить поддержку Лаврова в этом вопросе.

«А для чего я встречаюсь? Для того, чтобы, в конце концов, получить его поддержку в этом деле. Это касается и временных рамок, и того, что должны вытянуть как можно больше наших ребят оттуда. Именно такая тема», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что ситуация с условиями обмена непростая.

«В любом случае, лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая», — сказал представитель главы государства.

В конце ноября украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщали, что Киев и ДНР и ЛНР согласовали списки на обмен пленными.

Источник отметил, что у представителей ДНР и ЛНР список значительно больше, чем у Киева, однако не уточнялось, какое именно в нем количество пленных. При этом ополченцы подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

Спустя несколько дней в ДНР и ЛНР заявили, что не рассматривают поэтапный обмен пленными с Киевом.

«Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается», — сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

По ее словам, в ЛНР и ДНР готовы передать 74 пленных в обмен на 306 пленных. Глава ДНР Александр Захарченко в этой связи заметил, что в ходе обмена пленными необходимо сохранить человечность.

«Еще в 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну.

Уже тогда мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя — тут мы уж все доказали, одержав несколько побед над регулярной армией Украины», — указал Захарченко.

В середине ноября президент России Владимир Путин заявил, что выполняя просьбу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, он переговорит на тему обмена военнопленными с главами ДНР и ЛНР.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент, выразив надежду на то, что предложение Медведчука будет реализовано.