Начальника штаба Путина ищут в АП

Начальником предвыборного штаба действующего президента РФ Владимира Путина должна стать не известная личность, а чиновник, считает бывший глава Администрации президента России Сергей Иванов. В то же время он подчеркнул, что сам не будет занимать эту должность.

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«Фамилии называть не могу, потому что не знаю просто. Это не мое дело. Это точно не я», — цитирует слова Иванова РИА «Новости».

В то же время «Коммерсантъ» сообщает, что куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко также отказался раскрыть кандидатуры на должность начальника штаба, сославшись на неосведомленность в этом вопросе.

В Администрации президента заявили «Ъ», что штаб пока что не учрежден, и, следовательно, его начальник тоже не назначен.

При этом источники издания, приближенные к АП, сообщают о двух претендентах на должность главы предвыборного штаба Путина. Штаб может возглавить либо действующий глава АП Антон Вайно, либо его заместитель Сергей Кириенко.

Один из источников «Ъ» отметил, что в настоящее время идут обсуждения того, что в штабе будут кураторы по сразу нескольким направлениям — экономическому сектору, гражданскому и прочим.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто будет возглавлять избирательный штаб действующего главы государства на выборах в 2018 году. «Пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Пока нет избирательного штаба как такового», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь Кремля отметил, что Путин еще должен сообщить о своем решении, «в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение».

«Пока я не могу вам ответить на этот вопрос. Президент сообщит о своем решении», — подчеркнул он.

Кроме того Песков заявил, что «видение основных параметров [предвыборной] программы у президента имеется, как вы понимаете, в этой стране лучше, чем у кого бы то ни было». «В какие сроки программа будет финализирована и представлена вниманию общественности, сейчас я сказать не могу, пока чуть-чуть рановато», — рассказал Песков.

Как сообщает «Ъ», в ходе предвыборной кампании 2012 года, когда Владимир Путин шел на третий срок, его начальником штаба был режиссер Станислав Говорухин. По воспоминаниям одного из членов тогдашнего штаба, кандидатура Говорухина была предложена Вячеславом Володиным. В 2012 году Володин вместе с Владиславом Сурковым курировал предвыборную кампанию «Единой России» в Государственную думу. Еще один собеседник издания отметил, что Говорухин — «народный режиссер» и «абсолютно тефлоновый политик» — к нему ничего не пристает, даже если он будет сфотографирован «с женщинами и алкоголем».

«Кроме того, он уже входил в ОНФ, на базе которого был сформирован штаб общественной поддержки президента», — добавил источник.

В 2017 году от штаба общественной поддержки было решено отказаться, говорит источник «Ъ». Вместо него будет создана инициативная группа численностью не менее 500 человек — она и выдвинет Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента страны. В инициативную группу войдут представители разнообразных общественных групп, партий и члены центрального штаба Общероссийского народного фронта.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, в 2012 году штаб общественной поддержки «не был технологически необходим», но Станислав Говорухин символизировал «консервативный поворот».

Сейчас же, отметил Виноградов, такой поворот «не обещают».

Политолог Глеб Павловский заявил изданию, что сама по себе фигура главы штаба «скорее номинальна», а он в президентской кампании «скорее отражает существующий баланс сил во властных группировках».