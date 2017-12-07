Путин и Эрдоган обсудили иерусалимский вопрос

Президент России Владимир Путин 7 декабря в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом высказал солидарную с собеседником обеспокоенность в связи с признанием главой Белого дома Дональдом Трампом города Иерусалим столицей Израиля.

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«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», — указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств отметили недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в ближневосточном регионе. По словам президентов, усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима.

«Подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства», — также говорится в пояснении Кремля.

Кроме того, в ходе общения Эрдоган проинформировал Путина о созыве 13 декабря в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвященного ситуации, создающейся из-за признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалимом.

«Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам осуществления стратегических проектов в сфере энергетики», — завершается комментарий пресс-службы российского лидера.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попросил у госсекретаря США Рекса Тиллерсона дать разъяснения по решению Вашингтона о переводе посольства в Иерусалим. Об этом он рассказал по итогам встречи в Вене с главой Госдепартамента США.

«Мы попросили разъяснить смысл решений, которые были приняты относительно перевода посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Попросили объяснить, какие последствия этого шага американцы видят для усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН в рамках «квартета» международных посредников», — сказал дипломат.

Министр отметил, что Москва хочет обратить внимание на опасения, которые высказывали и арабские, и в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества в отношении того, что это решение может подорвать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

6 декабря Дональд Трамп заявил, что «пришло время признать Иерусалим в качестве столицы еврейского государства».

Данное заявление было сделано в ходе выступления американского президента в Белом доме. Глава США подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, подготовить переезд посольства Соединенных Штатов было поручено Госдепартаменту.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «отважное и справедливое» решение. Израильский премьер от лица всего Израиля выразил «глубокую признательность» американскому лидеру. Нетаньяху выразил уверенность в том, что это решение станет «важным шагом к миру», и призвал другие государства последовать примеру американцев — перенести свои посольства в Иерусалим.

«Евросоюз глубоко озабочен возможными последствиями этого решения [Трампа] для мирного процесса», — прокомментировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини решение Трампа на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава британского правительства Тереза Мэй подчеркнула, что Лондон не намерен переносить британское посольство из Тель-Авива и не приветствует перенос американского посольства в Иерусалим «до заключения соглашения об окончательном статусе» города.

В министерстве иностранных дел ОАЭ подчеркнули, что решение США признать Иерусалим израильской столицей никак не повлияет на юридический статус города ввиду его «нахождения под оккупацией».

На следующий день в ходе прошедших на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа протестов против решения Трампа пострадали более 50 палестинцев. У пострадавших были обнаружены огнестрельные ранения, повреждения от резиновых пуль и симптомы отравления слезоточивым газом.

Стоит отметить, что израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин призвал Россию также перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. По его словам, Иерусалим «был, есть и будет оставаться» столицей Израиля.