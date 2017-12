Путин устремился в будущее

Президент России Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году. Это произошло во время его выступления перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Рабочие заявили, что поддерживают президента и начали скандировать: «ГАЗ за вас!»

«Нет лучшего места и лучшего повода, чтобы объявить. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации», — заявил Путин. После этого рабочие начали скандировать «Россия!»

Мало кто сомневался в том, что Владимир Путин объявит о своем намерении идти на очередные президентские выборы, однако долгое время ни сам Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков прямо на этот вопрос не отвечали.

К тому же интрига о том, когда Путин может объявить о своих планах на президентскую кампанию 2018 года, держалась практически до последнего. За несколько часов до того, как президент объявил о своих намерениях, Песков уверял, что в Кремле ничего не знают, и посоветовал быть готовым к этому «каждый день».

Владимир Путин будет избираться на президентский пост уже в четвертый раз.

Впервые он участвовал в президентских выборах в 2000 году. Во время вторых президентских выборов с его участием в 2004 году кандидатуру Путина поддержали 71,3% избирателей. По истечении второго президентского срока, в 2008 году, Путин покинул пост главы государства и возглавил российское правительство при президенте Дмитрии Медведеве.

В 2012 году Путин снова принял участие в президентских выборах. Основной акцент в его предвыборной кампании был сделан на экономическую и социальную повестку — президент говорил о необходимости преодолеть бедность. В программе утверждалось, что «как одну из стратегических целей на ближайшее десятилетие мы ставим удвоение производительности труда в российской экономике».

Сейчас же, после того, как Путин объявил о своем намерении баллотироваться, одна из главных интриг грядущих выборов — что ляжет в основу новой президентской кампании Путина.

Сам Путин пока не делал никаких именно программных заявлений, которые можно рассматривать в контексте целей и задач на будущий президентский срок. Вполне возможно, что они станут более ясны после большой пресс-конференции, которую Владимир Путин даст уже в ближайшее время — 14 декабря.

Как писала «Газета.Ru» ранее, основной темой грядущей кампании наиболее вероятно станет образ будущего для России.

Тема «Россия, устремленная в будущее», последние несколько месяцев красной нитью проходит через публичные мероприятия президента и не только. 1 сентября Всероссийский открытый урок с президентом Путиным тоже был посвящен именно этой теме. На прошедшем в Сочи в октябре Всемирном фестивале молодежи и студентов его участники подумали над темой будущего для России и всего мира в разных сферах, а сам президент, обращаясь к молодежи, заявил по-английски: «Future starts here and now! Future is you!» («Будущее начинается здесь и сейчас! Будущее — это вы!»)

В ноябре, в День народного единства, Путин посетил выставку-форум «Россия, устремленная в будущее». И в том же месяце по всей России среди учеников старших классов прошел конкурс сочинений на эту же самую тему. При этом два источника «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, допускали, что Владимир Путин может встретиться с победителями этого конкурса.

По словам одного из них, сначала надо будет посмотреть, что дети «накреативили», а после этого уже будет принято окончательное решение. Другой осведомленный источник, знакомый с ситуацией, подтвердил высокую вероятность такого варианта развития событий. По его словам, это может произойти «где-то в январе».

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Аббас Галлямов,

тема «России, устремленной в будущее», выгодна Путину с точки зрения его политического позиционирования.

«В ситуации, когда президент встает в исторический контекст, у него появляется возможность дистанцироваться от текучки с ее экономическими неудачами и вновь говорить о том, за что его, собственно, и ценят избиратели: о патриотизме, о величии России, о ее славном прошлом и блестящем будущем», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».