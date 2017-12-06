«Тут вам не бабушки»: Саакашвили готов к бою

В результате столкновения с украинскими силовиками в палаточном городке у стен Верховной рады Украины пострадали не менее 10 человек. Медики из лагеря рассказали об этом телеканалу Hromadske. Народный депутат ВР Семен Семенченко, присутствовавший на стороне обороняющихся «михомайдановцев», уточнил, что часть силовиков отказалась исполнять приказ и идти «против народа».

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Экс-командир украинского добровольческого батальона «Донбасс» также сравнил происходящее на площади Конституции с событиями 2014-го года. «Штурм отбит. Есть несколько ребят с повреждениями.

Лагерь в полной боевой готовности. Луценко, Порошенко! Мы вам не бабушки с семечками. И сейчас — не 2014-й [год]. Если кто из вас этого еще не понял — идите сюда сами. Не прячьтесь за чужие спины!»,

— написал Семенченко в фейсбуке.

Экс-президент Грузии и лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили тем временем прибыл к зданию Рады, где начал выступать перед своими сторонниками. По его словам, это «не лагерь Саакашвили, не «михомайдан», это — лагерь украинцев».

Саакашвили рассказал про ночную атаку на палаточный городок. Он обвинил в произошедшем президента Украины Петра Порошенко. Украинский лидер, по словам Саакашвили, хотел «продемонстрировать силу — и нарвался».

«Они говорили, что я в розыске. Полицейские, вот я! Я же в розыске? Я готов! Я тут! Но я не советую вам выполнять преступные приказы», --

обратился к силовикам Саакашвили, выступая перед народом у стен Рады. Также Саакашвили заявил, что готов разговаривать со следователями из СБУ — но только если они придут к нему в лагерь, в его палатку.

Агентство УНИАН сообщает, что после утреннего штурма лагеря киевскими силовиками, стороники «Руха новых сил» Саакашвили вооружаются подручными средствами — арматурой, дубинами и огнетушителями. Также протестующие разбивают брусчатку — чтобы «было легче бросать булыжники».

Кроме того, Саакашвили объявил, что вечером 6 декабря, у здания украинского парламента будет собрано очередное «народное вече».

«Сегодня в 18:00 (19:00 мск) мы собираем здесь вече и объявим о своих дальнейших планах с целью убрать преступную группировку и начать процедуру импичмента Порошенко», — добавил мятежный политик.

Генпрокуратура Украины (ГПУ) в свою очередь официально прокомментировала ночное нападение на палаточный городок на площади Конституции.

«Утром на исполнение поручения Генпрокуратуры Украины полиция и СБУ проводили мероприятия по розыску и задержанию Михаила Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей», — говорится в заявлении ГПУ. Также Генпрокуратура объявила Михаила Саакашвили в розыск. Он подозревается в нарушении статьи 15 УК Украины — «покушение на преступление», а также статей 28 и 256 УК («Совершение преступления группой лиц» и «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» — прим. «Газеты.Ru»).

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в твиттере, что проведение розыскных мероприятий «поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ».

В полиции Киева в свою очередь заявили, что никто из участников «михомайдана» у стен Верховной рады не был задержан. Кроме того, после утреннего столкновения между манифестантами и полицией были усилены наряды силовиков.

США из-за океана внимательно наблюдают за событиями, разворачивающимися в центре Киева, сообщила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. «Мы находимся в тесном контакте с правительством Украины. Мы, как вам известно, находимся с ними в хороших отношениях. Но это не означает, что мы согласимся с Киевом абсолютно во всем», — заявила Нойерт.

Также Госдеп США официально призвал киевские власти к деэскалации конфликта. «Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права и международным обязательствам», — заявила представитель американского Госдепа.

Примерно в половине шестого утра по киевскому времени (7:30 мск) лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что на лагерь его сторонников было совершено нападение «людьми в черном».

«Тревога! Лагерь возле ВРУ атакуют! Все, кто может, — сюда!»,

— написал сначала Саакашвили в своем фейсбуке. Однако после эта запись была им стерта.

Другие участники акции протеста у стен Рады также подтвердили ночное нападение. Сам Саакашвили рассказал о том, что неизвестные люди в черной форме ворвались на территорию городка и начали жестоко избивать манифестантов.

«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — написал экс-губернатор Одесской области в фейсбуке. Также сообщается, что силовики применяли против протестующих слезоточивый газ.