«Сместить Порошенко может даже не Саакашвили»

— Как вы оцениваете сегодняшние действия Саакашвили в Киеве?

— Понятно, что Саакашвили работает на себя. Но, дестабилизируя Порошенко, он выступает в том числе и в российских интересах, согласно которым то, что плохо режиму Порошенко, — хорошо для нас. Хотя признание этого факта, скорее, поможет президенту Украины.

— На что рассчитывает Саакашвили, ведь он, согласно конституции Украины, не сможет стать президентом страны?

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— Гражданином Украины Саакашвили сделал Порошенко, когда назначил его губернатором Одесской области. В сознании украинцев он уже инкорпорирован в эту систему. Саакашвили может стать премьер-министром, например. Вообще, украинская правовая реальность очень гибкая, и она изменяется под конкретную задачу.

— С вашей точки зрения, чем объясняются противоречивые действия правоохранительных органов? Сначала они задержали Саакашвили и довольно жестко расчищали улицы от протестующих, чтобы автомобиль с ним проехал в здание прокуратуры. Позже, однако, Саакашвили довольно быстро и легко выпустили из авто.

— Правоохранители хотели действовать в отношении Саакашвили быстро и жестко. Но быстро и жестко не получилось. Я сомневаюсь, что факт его освобождения говорит в пользу версии, что кто-то Саакашвили подыгрывал. Это слишком сложная конспирологическая версия, в которую сложно поверить. Зачастую самые сложные вещи объясняются сами простыми мотивами.

— Очевидно, что силовики учитывают опыт майдана. Может ли на этой почве произойти раскол силовых структур?

— Украина — это олигархократия. Силовые ведомства здесь являются инструментами борьбы одних олигархов с другими.

Когда Порошенко отстраивал вертикаль власти, чтобы зацементировать страну, он сделал это очень формально.

На Украине по-прежнему есть региональные элиты, которые президенту не подчиняются, а также олигархи, которые ведут свою игру. Силовики и политические партии выступают в ней только инструментами.

— Как все происходящее отразится на авторитете и политическом будущем Порошенко?

— Порошенко — это колосс на глиняных ногах. Поэтому любой активный политик, — даже не Саакашвили, — может сместить президента без больших усилий.

Союз Саакашвили с Юлией Тимошенко (лидер партии «Батькивщина». — «Газета.Ru») это просто гремучая смесь. Тимошенко вполне может стать следующим президентом Украины, а Саакашвили поможет ей это сделать, сыграв роль тарана.

Он прекрасно и понимает, что президентом ему не стать, но снести Порошенко Саакашвили сможет. Что же касается обычных жителей Украины, то они часто объединяются под лозунгами не за кого-то, а против кого-то.

Если Саакашвили и Тимошенко докажут, что они самые лучшие «антипорошенковцы», — у них есть все шансы.

Но надо понимать, что сейчас делать какие-то прогнозы на этот счет рано. Как и думать об будущих отношениях между Украиной и Россией. Есть мнение, что худший вариант развития событий еще не пройден.

Тимошенко и Саакашвили — популисты, и они будут делать все на потребу публике. Если будет выгодно восстановить отношения России и Украины, они будут самими большими «путинофилами». Если наоборот, — нужно будет «поджарить колорадов», — они будут действовать в этом ключе.

— Можно ли говорить, что происходящее — это начало конца Порошенко?

— Я бы не стал делать прогнозы. На Украине с утра может возникнуть какая-то ситуация, а вечером она закончится революцией. То, что ситуация для Порошенко «созрела», — это факт. Ну а что станет катализатором, — сказать сложно.