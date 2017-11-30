Терпение России лопнуло: Трамп – хуже Обамы

Перед визитом в Италию глава МИД России Сергей Лавров дал интервью местному изданию «Либеро», в котором сравнил администрацию Дональда Трампа и Барака Обамы. При этом он перечислил несколько направлений взаимодействия с Москвой, заметно ухудшившихся уже при Трампе. Как отметил глава МИД России, в президентство Трампа вводится все больше новых антироссийских санкций, усиливается американская система ПРО, укрепляются контингенты НАТО у границ России. Беспрецедентным он назвал и закрытие Генконсульства России в Сан-Франциско, а также «захват пяти дипломатических объектов».

Реклама

Санкции навсегда

Санкции против ряда российских компаний, а также нескольких приближенных к Кремлю лиц, действительно заметно усилились при президенте Трампе. Номенклатура российских компаний, которые могут быть подвергнуты санкциям, расширились именно за последний год. Как отмечала американская пресса, реестр подсанкционных компаний «читается как «кто есть кто» в российской оборонной промышленности. В новом санкционном законе США Россия оказалась в одной связке с КНДР и Ираном — государством, уже находящимся под санкциями США более 30 лет. Это выглядит как намек в сторону России.

Но главное отличие санкций Обамы и санкций Трампа состоит в том, что первые были введены, а также могли и быть отменены президентскими указами. Что же касается нынешних санкций, то они являются законодательными актами. Чтобы их снять, президент должен обращаться к конгрессу, который вряд ли позволит президенту США это сделать.

В Кремле понимают, что сегодняшние санкции приурочены к предстоящим выборам президента. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России в этом «убеждены».

ПРО все прет

В отличие от администрации Трампа, явно не заинтересованной в диалоге по ядерной проблематике, администрация Обамы такой диалог вела и даже хотела сделать его своим основным направлением в отношениях с Москвой. В 2010 году Россия и США даже подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он предусматривал сокращение числа боеголовок у каждой из сторон на 1500, что на 30% ниже ранее существовавшего уровня.

Решение о развертывании американской системы ПРО в Европе было принято при президенте США Джордже Буше, что стало серьезной причиной охлаждения отношений между Россией и США. При президенте Обаме строительство позиционного района в Европе продолжилось, однако Обама внес в процесс определенные коррективы, что было поначалу позитивно воспринято в Москве.

Так была свернуто установка радара на территории Чехии, а также было решено не размещать 10 пусковых установок для SM-3 (американская зенитная управляемая ракета семейства «Стандарт») на территории Польши. Правда, вместо этого противоракеты решили разместить на кораблях. В то же время, в России считают, что стартовые площадки противоракет, размещаемые как часть системы ПРО США в Румынии, вполне могут быть использованы в наступательных целях.

Надо отметить, что Обама был готов говорить о возможности компромисса по ПРО. Во время своей последней встречи с Медведевым в марте 2012 года много шума наделали его слова, ставшие достоянием прессы из-за включенного микрофона.

Обама сообщил своему российскому визави, что проблема ПРО может быть решена, но только после выборов, когда у него будет «больше пространства». В ответ Медведев, чей срок на посту президента также истекал, сказал, что «передаст это Владимиру». Передать, правда, ничего не удалось — окончательно отношения вошли в стадию «глубокой заморозки» после Крыма.

НАТО нам не надо

Активность НАТО в отношении России в последние годы действительно возросла. Однако, все основные решение касательно строительства новых командных центров альянса в шести странах Восточной Европы были приняты по итогам саммита в Уэллсе, состоявшегося в 2014 году. На этом же саммите было принято и решение о создании Сил быстрого реагирования в составе 4000 человек. Эти войска могут быть переброшены к границам России в 48 часов.

При этом, пока НАТО не идет на нарушение или расторжение так называемого основополагающего акта Россия — НАТО, заключенного в 1997 году. Что же касается Трампа, то называя НАТО «устаревшей» организацией во время кампании, он продолжил политику предшественника став президентом. Диалог между Россией и НАТО возобновился на уровне послов уже при Трампе, но какое-либо военное сотрудничество между Москвой и Брюсселем при нынешней администрации США вряд ли возможно.

Дипломатическая война, как мать родна

Дипломатическая война с Россией была запущена уходящей администрацией Обамы и стала чем-то вроде громкого хлопка дверью. Решение выслать 35 дипломатов в 72 часа в прошлом декабре президент США объяснил тем, что разведсообщество США считает, будто российские хакеры вмешивались в выборы.

С зеркальными мерами президент России Путин решил повременить и даже пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремле. Кремль дал понять, что, не желая идти на ответные меры, он проявляет жест доброй воли для налаживания отношений с новой администрацией Трампа. Однако, когда Трамп воцарился в Белом доме, приостановленная было дипломатическая война продолжилась. В ответ на закон о санкциях США, подписанный в августе, Кремль потребовал от Белого Дома сократить штат миссии в Москве на 755 человек.

Правда, большинство из этих людей было российскими сотрудниками, а не американскими дипломатами.

В ответ на этот шаг Белый дом закрыл консульство России в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне. Действовали американские власти в достаточно хамской манере, что навеяло воспоминания о худших временах советско-американского противостояния.

Ждать 2020 года

Претензии в адрес Трампа, которого многие на полном серьезе считали «пророссийским» президентом, раздаются все громче в России последние месяцы. Спустя год после избрания американского президента эйфория прошла, как и уверенность в том, что курс США в отношении России изменится.

При этом негативно говоря о США, представители российских политических элит «выводят из-под огня» самого Трампа. «Доброжелательный, абсолютно адекватно все воспринимающий политический деятель», — так недавно выразился об американском президенте российский премьер Дмитрий Медведев, который встретился с ними на саммите АСЕАН на Филиппинах.

Однако, дифирамбы Москвы в адрес Трампа — это скорее хорошая мина при плохой игре. Ведь даже если бы Трамп и хотел бы изменить отношения с Россией, сделать он это не в состоянии.

Политический неофит, лишенный собственной команды и партийной поддержки, он практически полностью зависит от конгресса. На Капитолийском холме занимают жесткую и непримиримую позицию по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину — давно превратившуюся в откровенную демонизацию.

Яркой иллюстрацией состояния российско-американских отношений стал последний саммит АТЭС во Вьетнаме, когда оба президента сумели лишь коротко пошептаться на ухо, но полноценной встречи так и не смогли провести. Как отмечает историк-американист Сергей Станкевич,

«российскому политическому бомонду пора перестать ожидать дипломатических милостей от Трампа, который «очень хочет, но не может» с нами поладить».

Эксперт отмечает, что Трамп «делает нам плохо даже там, где все зависит от него». «Он заходит в нагнетании противостояния гораздо дальше, чем Барак Обама, хотя никаких новых поводов для конфликта между США и РФ при нынешней администрации не возникло, — отмечает Станкевич в разговоре с «Газетой.Ru». — На этом фоне политика администрации Обамы, далеко не самая благожелательная в отношении РФ, выглядит сравнительно логичной, более профессиональной и предсказуемой».

В интервью российским журналистам премьер Медведев высказал оценку, что атмосфера доверия между странами «самая плохая» со времен генсека Леонида Брежнева и напомнил встречи советского руководителя с американскими президентами.

Однако атмосфера при Брежневе в отношениях США и СССР тоже испортилась не сразу. В рассвете они находились в начале 1970-х годов, когда у власти в США находился политический кумир Трампа республиканец Ричард Никсон.

Благодаря проводимой им политике разрядки, отношения между двумя идеологическими антиподами улучшились и был подписан ряд краеугольных международных договоров. В том числе, знаменитый договор по ПРО 1972 года, похороненный затем администрацией Джорджа Буша-младшего. Все карты смешала война в Афганистане, куда СССР вторгся под благородным предлогом: свержении диктатора Хафизуллы Амина. США воспользовались войной для того, чтобы надломить советскую военную мощь.

Нынешнюю политическую ситуацию в российско-американских отношениях уже называют новой если не «холодной» то «прохладной» войной. Станкевич в свою очередь предлагает считать ее «параноидально-карнавальной».

«Параноидальное давление на Россию по всем направлениям и во всех формах причудливо сочетается с карнавальными действиями и фигурами речи», — говорит Станкевич.

По мнению эксперта, сегодня надо понять что «в ближайшие годы нам в Вашингтоне не с кем и не о чем разговаривать». «Надо перевести отношения с Соединенными Штатами в режим политического карантина и дожидаться лучших времен. По тем вопросам, где у нас может быть ограниченное взаимодействие — Сирия, Корейский полуостров, Украина, Иран — надо действовать через спецпредставителей».

К подобному развитию событий, похоже, стремятся и реалисты в США, к которым в Москве относят главу Госдепа Рекса Тиллерсона. Во время недавнего выступления в авторитетном центре Вудро Вильсона он говорил, как о совместной борьбе США и ЕС против «агрессии» России, так и совместной работе с Россией в Сирии.

При этом не понятно кто в Госдепартаменте будет отвечать за связи с Москвой — в дипломатическом ведомстве США до сих пор не укомплектована половина позиций, да и сам Тиллерсон пребывает в подвешенном состоянии.

Но небольшая надежда на то, что отношения России и США будут двигаться в лучшую сторону, существуют. Для этого всего лишь надо дождаться 2020 года, когда в США пройдут новые президентские выборы и вполне вероятный преемник Трампа предпримет новую попытку наладить отношения с Россией. Правда главный вопрос состоит в том, что сможет предложить ему в ответ российский лидер.