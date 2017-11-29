«Новый российский закон представляет угрозу свободе прессы»

Госдепартамент США назвал новый российский закон об иноагентах угрозой свободе прессы и нарушением прав человека и призвал не применять его против СМИ, передает РИА «Новости».

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«Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами, осуществлять контроль (над работой СМИ — «Газета.Ru») и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Поправки к закону об иноагентах, позволяющие признавать в таком качестве иностранные СМИ, были введены как ответная мера на требования Вашингтона зарегистрироваться в качестве иноагентов к российским изданиям RT и Sputnik. При этом в Госдепе отметили, что российский закон является более жестким, чем соответствующий закон в США, так как американский закон об иноагентах требует только прозрачности от организаций и «не контролирует содержание распространяемой информации».

В посольстве России в США прокомментировали реакцию представителей Госдепартамента, заявив, что «игру с нулевым результатом», начатую Вашингтоном, еще можно остановить.

«Заявление Госдепа США — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов. Видимо, в Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в фейсбуке.

В посольстве отметили, что закон об иноагентах подразумевает не ограничение свободы слова, а пресечение призывов к экстремистской деятельности и нарушениям общественного порядка.

В сообщении дипмиссии подчеркивается, что российская сторона до сих пор не получила ответа на призыв заблокировать «переехавший на американские сервера украинский экстремистский сайт «Миротворец». Также отмечается, что США стоит прекратить преследования российских СМИ.

С критикой российского закона о СМИ-иноагентах выступили не только в США, но и в Евросоюзе.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что закон о СМИ-иноагентах «представляет дополнительную угрозу для СМИ и доступа к информации».

«Законодательство, касающееся «иностранных агентов», противоречит обязательствам России в области защиты прав человека, а его распространение на иностранные СМИ в добавление к тому, что оно применяется по отношению к российским НКО, представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации, а также еще одну попытку сократить пространство для независимых голосов в России», — говорится в ее заявлении.

Вскоре после того, как поправки к закону об иноагентах были подписаны российским президентом Владимиром Путиным, директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг заявил, что

принятый в России закон о СМИ-иноагентах не является «действием по принципу взаимности» в отношении Вашинтона.

«Хотя мы и не будем размышлять о том, что любые новые шаги российского правительства отразятся на нашей журналистской работе, любое определение таких шагов, как действия по принципу взаимности к США, сильно искажает реальность», — заявил Лансинг.

По его словам, российским СМИ, в том числе RT и Sputnik, в США «предоставили возможность свободно работать», но международным СМИ США, таким как «Голос Америки» и «Радио Свобода», «запрещено иметь телевидение и радио в России».

В ответ на эти заявления сенатор Алексей Пушков заявил, что все претензии относительно российского закона о СМИ-иноагентах необходимо направлять министерству юстиции США. «США не увидели принципа взаимности в российском законе о СМИ-иноагентах. Но мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к минюсту США», — заявил Пушков в своем твиттере.

По словам сенатора, минюст США заявил телеканалу RT, чтобы он «регистрировался и работал». «Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами», — заявил сенатор.