Женевский раунд: чем закончится война в Сирии

Первая фаза переговоров, задача которых — начать процесс политического урегулировании в Сирии на основе резолюции ООН, организуется спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и будет проходить четыре дня.

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Несмотря на то, что женевский процесс много критиковался различными сторонами конфликта, есть надежда, что политический процесс все-таки сдвинется с мертвой точки.

Новые переговоры начнутся на фоне практически полного разгрома боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), от которых освобождена большая часть территории Сирии.

Это дает возможность сторонам гражданского конфликта перейти к переговорам о будущем страны. Главные темы переговоров — проведение выборов, а также новая конституция страны, основой для которой стали российские предложения.

Почвой для переговоров является резолюция ООН 2254, где определяется процесс перехода к политическому урегулированию и проведению в 18-месячный срок выборов по новой конституции Сирии под наблюдением ООН. Переговоры в женевском формате пройдут в три раунда: второй также состоится в Женеве, а третий — под эгидой Женевы — состоится уже в российском Сочи.

Это первые переговоры, которые стороны проведут лицом к лицу — до этого они беседовали через посредников. Было несколько попыток собрать всех представителей противоборствующих сил в Сирии — как представителей от действующей власти, так и от сирийской оппозиции.

По ряду причин в рамках женевского процесса не получалось усадить за одним столом оппозицию и действующую власть, и только в рамках «процесса Астаны» удалось обсудить проблему войны в Сирии с участием представителей разных сил.

По итогам переговоров в Астане было принято решение о создании четырех зон деэскалации и прекращении огня — для того, чтобы отделить вооруженную сирийскую оппозицию от террористических группировок.

На предстоящем раунде в Женеве объединенную делегацию оппозиции возглавит новый человек — член Национальной коалиции сирийских революционных оппозиционных сил Наср аль-Харири, кардиолог и в прошлом член парламента Сирии. Харири сменил Рияда Фарида Хиджаба, которого Москва несколько недолюбливала. Комментируя уход Хиджаба, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что

«уход радикально настроенных оппозиционеров с первых ролей» позволит объединить «разношерстную оппозицию».

Делегация оппозиции, которую представляет аль-Харири, является довольно представительной, и в нее включены как представители групп, которых поддерживает Турция, так представители так называемой «московской» и «каирской» группы. Как заявил аль-Харири, представители делегации смогут обсуждать «любые вопросы за переговорным столом».

Однако женевские переговоры могут провалиться: правительственная делегация Сирии заявила, что может отложить свой приезд из-за требований оппозиции отправить президента страны Башара Асада в отставку до начала переходного периода. В свою очередь, Россия и Иран — одни из ключевых игроков в Сирии — считают, что Асад имеет право вновь выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в стране.

Асад как победитель

Стоит отметить, что женевские переговоры проходят спустя неделю после встречи в Сочи между президентами России Владимиром Путиным, Ирана Хасаном Рухани и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне консультаций в Сочи Путин также лично пообщался с сирийским руководителем Башаром Асадом, отметив, что встреча — это возможность «сверить часы по всем вопросам урегулирования».

Кроме того, российский лидер также провел часовой разговор с президентом США Дональдом Трампом. Известно, что США проявляют большой интерес к этому раунду переговоров в Женеве. Американскую делегацию на переговорах возглавит высокопоставленный дипломат — заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

Переговоры в Сочи, по мнению экспертов, свидетельствуют, что Кремль серьезно заинтересован в политическом урегулировании в Сирии после полного прекращения военной операции. Глава российской дипломатии критиковал ООН за медлительность в поиске решения сирийского кризиса.

«В последние месяцы мы как-то не наблюдаем большой активности со стороны наших ооновских коллег», — говорил глава МИД РФ Лавров.

При этом во время встречи с Асадом Путин подчеркнул, что Москва «рассчитывает на роль ООН в завершающей стадии».

Однако, обращает внимание британская газета The Guardian, «западные дипломаты опасаются, что Путин пытается действовать параллельно, в обход сирийскому мирному процессу».

Заместитель главы ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов признается, что, несмотря на статус переговоров в Женеве, он относится к ним «скептически».

«Ничего не доведено до конца», — говорит дипломат, добавляя, что сегодня условия переговоров уже совершенно другие, чем те, которые были в начале женевского процесса.

«Когда Женевский процесс начал формироваться, обсуждался вопрос, сколько Асад будет находиться у власти. Сегодня люди, которые утратили связь с реальностью, должны встрепенуться и сориентироваться на те страны, которые доказали весомость своего влияния и в боевых действиях, и в переговорном процессе», — рассказал дипломат «Газете.Ru».

По мнению Бакланова, «военно-политическая победа» Сирии, пусть и с помощью России, говорит о необходимости коррекции документов, написанных «в другую эпоху». «Это тяжелый и болезненный процесс», — предрекает экс-дипломат.

В свою очередь, ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик считает, что процесс в Женеве должен « не быть изолирован, а быть частью общего процесса урегулирования в Сирии». «Даже если на встречу не приедут какие-то делегаты, процесс все равно должен идти вперед, оставив позади тех, кто не пришел. Процесс к миру будет все равно идти, несмотря на тех, кто громче всех кричит», — подчеркнул эксперт.