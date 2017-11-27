В Москве назвали заявление Киева шантажом

Украина резко отреагировала на слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном снятии антироссийских санкций и вообще о приверженности Парламентской ассамблеи СЕ членству России.

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«Возвращение российской делегации в состав ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву», — написала в твиттере пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Она также обвинила Москву в невыполнении резолюций в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ, сообщает RT.

«В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов», — заявила дипломат.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что угроза Украины выйти из ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России является шантажом организации.

«Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг», — написал Пушков в твиттере.

По его словам, у Киева одна политика — вредить России.

«Для Киева утрата ПАСЕ как площадки для русофобии — невосполнимая утрата. Ни за что и никуда не уйдут», — отметил сенатор.

При этом Пушков подчеркнул, что мнение Ягланда не определяет позицию большинства в ПАСЕ.

Ранее Ягланд сказал, что Москва может выйти из состава организации, поэтому СЕ стоит всерьез рассмотреть вопрос отмены антироссийских санкций. Он выразил уверенность, что от выхода России в большей степени пострадают интересы Европы. По словам генсека, это будет шагом назад в развитии политических отношений.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», — пояснил европолитик.

Также, он добавил, что россияне потеряют возможность подач исков в Страсбургский суд, в котором на Россию приходится треть дел. По его словам, Евросоюз должен иметь в перспективе наш мандат по защите прав человека в России, Крыму и вообще везде на континенте.

В конце июня этого года Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет СЕ за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Вместе с тем, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов СЕ.

Вместе с тем, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что Россия заинтересована в участии в международных организациях, но не на любых условиях.

«Сделанные заявления означают, что политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие ответные действия», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины, независимо от заявлений и угроз Киева.

Также 27 ноября глава директората СЕ по вопросам демократии Марья Руотанен во время встречи в Совфеде заявила, что СЕ готов поделиться с Россией опытом борьбы за права женщин, передает РИА «Новости».

«Мы были приглашены Министерством труда для того, чтобы поделиться соображениями по проекту национальной стратегии, мы можем сказать, что готовы оказать всяческую поддержку по работе с этой стратегией», — сказала она.

Руотанен добавила, что эта стратегия охватывает «многие сферы, которые могут помочь женщинам в профессиональном плане и вопросе гендерного равенства».

20 октября глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Турбьерном Ягландом заявил, что в Москве обеспокоены в связи с ситуацией с депутатами из России, сложившейся в ПАСЕ.

«Мы очень озабочены ситуацией в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с попытками дискриминировать депутатов», — отметил Лавров. При этом он подчеркнул, что в Москве «ценят ваши усилия, направленные на то, чтобы эту ситуацию нормализовать».

По словам главы МИД России, значение Совета Европы возрастает в нынешней ситуации, сложившейся в европейских странах.