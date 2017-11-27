Москва готова работать с Евросоюзом

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретится 1 декабря с министром юстиции России Александром Коноваловым для визирования второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам от ноября 2001 года. Для СЕ это является позитивной новостью в свете сделанного накануне Ягландом заявления о нежелательности возможного выхода России из Совета, сообщает РИА «Новости».

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В конце июня этого года Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет СЕ за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Вместе с тем, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов СЕ.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014 — 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Ягланд же заявил, что Москва может выйти из состава организации, посему СЕ стоит всерьез рассмотреть вопрос отмены антироссийских санкций. Он выразил уверенность, что от выхода России в большей степени пострадают интересы Европы. По словам генсека, это будет шагом назад в развитии политических отношений.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы.

Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции. Но мы должны иметь в перспективе наш мандат по защите прав человека в России, Крыму и где бы то ни было на континенте», — пояснил Ягланд.

Он имел в виду, что россияне потеряют возможность подач исков в Страсбургский суд, в котором на Россию приходится треть дел. Вместе с тем, дипломат опроверг информацию о том, что российские представители в кулуарах СЕ якобы уже угрожали выйти из состава организации, сообщает RT.

«Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — написал в этой связи в своем твиттере председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сейчас Россия является одним из основных источников финансирования Совета Европы. Как отмечает Financial Times, ее ежегодный взнос в €450-миллионный бюджет организации составляет €33 млн.

Заявление Ягланда вызвало резко негативное отношение Киева. В частности, постоянный представитель Украины в ЕС Дмитрий Кулеба пригрозил, что в случае отмены антироссийских санкций страна пересмотрит свои отношения с СЕ.

«Если Москва не понесет наказания, это будет означать дискредитацию организации как на Украине, так и во всем регионе. Если это произойдет, то Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы», — заверил украинский дипломат.

Более того — украинский МИД считает, что возможное возвращение России в ПАСЕ противоречит международному праву.

«Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов», — написала в твиттере пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Вместе с тем, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что Россия заинтересована в участии в международных организациях, но не на любых условиях.

«Сделанные заявления означают, что политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие ответные действия», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины, независимо от заявлений и угроз Киева.

Стоит отметить, что присоединение России к Совету Европы в 1996 году европейские политики считают своим ключевым достижением после окончания холодной войны.