Путин проверит сочинения

В ноябре Министерство образования провело конкурс сочинений среди школьников старших классов «Россия, устремленная в будущее». Два источника «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, предполагают, что с победителями может встретиться президент России Владимир Путин. По словам одного из них, сначала надо будет посмотреть, что дети «накреативили», а после этого уже будет принято окончательное решение.

Другой осведомленный источник, знакомый с ситуацией, подтвердил высокую вероятность такого варианта развития событий. По его словам, это может произойти «где-то в январе». К тому моменту Путин, как ожидается, должен объявить о своем решении насчет участия в президентских выборах.

Напомним, что тема будущего России активно продвигается внутриполитическим блоком Кремля. 1 сентября Путин провел урок под названием «Россия, устремленная в будущее», где и предложил школьникам написать сочинение на эту тему. Позже, в День народного единства, прошла выставка с идентичным названием. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Сочи в октябре, в свою очередь, на плановых сессиях рассуждали об образе будущего для всего мира.

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Учредителем конкурса школьных сочинений выступило Министерством образования, а федеральным оператором — ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». На сайте данной организации можно найти методические рекомендации по проведению конкурса.

Из них следует, что конкурс проходил в два этапа. Первый был региональный. На его основе три лучших работы от каждого субъекта РФ были отобраны на федеральный конкурс. Сочинения писали школьники 9-11 классов.

«Участие всех субъектов РФ в конкурсе является обязательным», — написано в методических рекомендациях. Впрочем, собеседники «Газеты.Ru» в школах разных регионов страны уверяли, что участие школьников в конкурсе было добровольным.

Как рассказал «Газете.Ru» завуч одной из российских школ, каких-либо норм по количеству участников перед школами не ставилось. «Даже не особо контролировали», — утверждает собеседник.

Согласно положению о проведении конкурса (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), школьникам было предложено девять широких тем, связанных с будущим России. Причем таких, над которыми сейчас размышляют не только школьники, а даже в большей степени политические и государственные деятели.

Среди них были международные («Роль России на международной арене и партнерство в международных проектах», «Укрепление международных отношений»), социальные («Укрепление института семьи и здоровья нации», «Развитие регионов, городов и населенных пунктов в сельской местности», «Развитие образования и культуры») или экологические. Также школьники могли порассуждать и над политическими темами, например, «Участие молодежи в стратегических проектах федерального, регионального и муниципального уровня».

Оценивались работы по грамотности, соответствию теме и характеристикам выбранного жанра, наличию авторской позиции, художественного своеобразия и речевого оформления.

В финал конкурса (то есть на федеральный уровень) прошли 100 работ. Их список уже определен.

В пресс-службе Министерства образования «Газете.Ru» пояснили, что по направлению «Россия, устремленная в будущее» было представлено 257 работ из 81 субъекта РФ. Не представили работы Амурская, Еврейская автономная, Курганская и Омская области. По итогам конкурса будет опубликован сборник из 85 лучших сочинений. Церемония награждения победителей конкурса пройдет в рамках зимнего фестиваля Российского движения школьников 14-18 декабря.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что для Кремля небесполезно спросить мнение молодежи о будущем России.

«В некоторых компания игровой индустрии специально привлекают на работу старшеклассников. Они как никто могут интуитивно предсказать, какие тренды будут через три-пять лет», — замечает собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, по его мнению, причина может быть в другом: молодежное направление явно получает поддержку президента. Соответственно, растет число молодежных проектов и ресурсов, выделяемых под них. Политолог не считает, что с поисками образа будущего возникают какие-то проблемы.

Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, утверждает: использовать наработки школьников в программе президента власти не стремятся. В данном случае более актуальная цель — включить школьные идеи в повестку будущего.