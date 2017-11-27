Россия помирит США и КНДР

В Сеуле проходит сессия клуба «Валдай», на которой российская сторона представила поэтапный план урегулирования северокорейской проблемы, передает РИА «Новости».

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«Альтернативы диалогу и переговорам не существует. Но для того, чтобы начать этот диалог нужно, прежде всего, остановиться, выдохнуть, как говорят», — сказал во время своего выступления замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, взаимные угрозы США и КНДР не способны разрубить узел противоречий в регионе. При этом российский МИД уверен, что

при следовании разработанной Россией дорожной карты, конфликт можно будет решить и даже перейти к прямым переговорам между Пхеньяном и Вашингтоном.

«Мы находимся в постоянном диалоге с американскими коллегами по этой теме. Контакты ведутся по линии МИД и госдепартамента», — рассказал Моргулов о деятельности российской стороны в качестве посредника в конфликте.

Он не стал отвечать, когда могут состояться переговоры между Россией и США по теме КНДР, в том числе его встреча со спецпредставителем США по политике в отношении КНДР Джозефом Юном. «Такая встреча может состояться теоретически, но о конкретных сроках пока говорить рано», — сказал он.

Моргулов подчеркнул, что в худшем случае развитие конфликта приведет к апокалипсическому сценарию. «Очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался», — добавил замглавы МИД.

В качестве первого шага на пути к урегулированию конфликта российская сторона предлагает использовать так называемое «двойное замораживание».

Эта дипломатическая практика предполагает двусторонний отказ от провокационных военных операций. В данном конкретном случае «двойное замораживание» предполагает отказ от новых ракетных и ядерных испытаний со стороны Пхеньяна и в то же время снижение интенсивности совместных военных учений Южной Кореи и США или полный отказ от них.

«Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября он не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры», — представил Моргулов продолжение плана, добавив, что он «абсолютно уверен» в возможности подобного сценария.

На этом же этапе предполагается возобновление межкорейского диалога. «Мы полагаем, что на втором этапе реализации дорожной карты мог бы быть возобновлен межкорейский диалог, мы знаем, что наши южнокорейские друзья готовы к такой работе и надеемся, что на севере также проявят к этому интерес», — заявил Моргулов.

Ключевым и завершающим пунктом программы является создание механизма поддержания коллективной безопасности в регионе.

По словам Моргулова, при создании российской дорожной карты принял участие также и Китай, который полностью ее одобрил. Кроме того, Моргулов уверяет, что Пхеньян и Вашингтон также пока не отвергли уже представленный план действий.

«Такая работа была начата, и, к сожалению, могу сказать, что те действия, которые последовали в октябре-ноябре со стороны США, я имею в виду внеплановые учения, они очень серьезно затрудняют наш диалог по урегулированию на основе данной карты», — заключил российский дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась 22 апреля 2017 года, когда Пхеньян пригрозил начать «великую войну за воссоединение Севера и Юга» в случае «дальнейших провокаций со стороны США». В сообщении властей КНДР указывалось, что США «основательно сошли с ума». Пхеньян также заявил, что в Вашингтоне «промахнулись с запугиванием» КДНР и попытками «добиться чего-то» путем размещения стратегических бомбардировщиков, авианосцев «и так далее». В комментарии также сообщалось, что США «стремятся завладеть» КНДР «за счет усилий» Японии и Южной Кореи, «намеренно провоцируя» их и доводя ситуацию на Корейском полуострове до «грани войны».

После этого заявления на протяжении нескольких месяцев между главами США и КНДР ведется взаимный обмен угрозами, что является причиной беспокойства мирового сообщества из-за возможности разморозки корейского конфликта.