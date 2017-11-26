«Нужна стратегия роста»: бизнесу нашли кандидата

Бизнес-омбудсмен и глава Партии Роста Борис Титов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента России. Такое решение принял федеральный политсовет партии в воскресенье, 26 ноября. О принятии решения в партийном аппарате рассказали РИА «Новости» — по словам представителей ФПС, рекомендация об утверждении кандидатуры Титова дана съезду Партии Роста.

Реклама

Федеральный секретарь Партии Роста Александр Хуруджи заявил агентству, что Титов — больше, чем простой кандидат «от предпринимателей».

Хуруджи считает, что люди требуют перемен, и Титов может ответить избирателям на самые острые вопросы.

Сам Борис Титов заявил, что решение об участии в президентской гонке стало для него непростым. «Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства — но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки», – заявил Титов.

Таким образом, после того, как в декабре общий съезда Партии Роста утвердит выдвижение своего председателя, в будущей кампании появится «кандидат от бизнеса». Примечательно, что Титов является сотрудником администрации президента, что, в случае участия в выборах Владимира Путина, может рассматриваться как конфликт интересов.

Очевидно, что омбудсмен также осознает свою невысокую узнаваемость и потенциальный рейтинг, поэтому подчеркивает что, на выборы он и однопартийцы «идут командой». «Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», – подчеркнул Титов.

Федеральный секретарь Партии Роста отметил в разговоре с РИА «Новости» важность соответствия ожиданиям электората.

«Для меня важно, что моя целевая аудитория не будет разочарована, поскольку он состоявшийся «защитник», достигший высоких результатов на этом фронте. Вместе с тем Борис Титов — успешный предприниматель, известный экономист — автор «Стратегии Роста» (программа Партии Роста — прим. «Газеты.Ru»), один из драйверов новой цифровой экономики. Набор этих качеств в одном кандидате повышает шанс на достижение лучшего для партии и поддерживающих нас избирателей результата», — отметил Хуруджи.

В начале ноября бизнес-омбудсмен Борис Титов представил предложения по регулированию криптовалют в России.

В данном предложении сказано, что необходимо определить в законодательстве понятие криптотокенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту России и иностранные валюты.

«Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям — налоги не главное»,

— говорится в тексте предложения.

Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. В 1983 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО по специальности «экономист-международник».

В том же году работал переводчиком с испанского языка в Перу. До 1989 года Титов был сотрудником «Союзнефтеэкспорта» и специалистом по поставке нефти и нефтехимии в Латинскую Америку и на Дальний Восток.

В 2000 году Титов стал членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2004 по 2012 год Титов был председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Три года Титов вместе с Георгием Бовтом и Леонидом Гозманом был сопредседателем партии «Правое дело», но в 2011 году из партии вышел из-за разногласий.

Зимой 2016 года Борис Титов предложил создать на базе «Правого дела» партию, отстаивающую интересы предпринимателей и бизнеса. Организация получила новой название — Партия Роста — и подверглась глубокому ребрендингу.

Бизнесмен возглавил список Партии Роста на выборах в Государственную думу в прошлом году. По итогам голосования партия получила по единому федеральному округу 1,29% голосов и в Думу не прошла, не преодолев пятипроцентный барьер.

Согласно декларации о доходах и расходах, опубликованной перед выборами в Госдуму в 2016 году, доход нового кандидата в президенты РФ составил 208,7 млн рублей. В числе недвижимого имущества указаны земельный участок в 844 кв. м, жилой дом в 115,98 кв. м и гараж площадью 27,9 кв. м в Испании.

Борис Титов — действительный государственный советник Российской Федерации III класса. Отмечен большим количеством государственных наград и благодарностью президента России. Титов также известен как председатель совета Союза виноградарей и виноделов России.