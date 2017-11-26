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«Нужна стратегия роста»: бизнесу нашли кандидата

Титов объяснил причины выдвижения на выборы президента России

Председатель Партии Роста и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет выдвинут кандидатом на пост главы государства. По словам самого Титова, он «далек от совершенства, как политик», но намерен ездить по стране, убеждая избирателей в важности «стратегии роста» – экономико-политической программы его партии. Утверждение кандидатуры Титова всей Партией Роста состоится в декабре.

Бизнес-омбудсмен и глава Партии Роста Борис Титов будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента России. Такое решение принял федеральный политсовет партии в воскресенье, 26 ноября. О принятии решения в партийном аппарате рассказали РИА «Новости» — по словам представителей ФПС, рекомендация об утверждении кандидатуры Титова дана съезду Партии Роста.

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Федеральный секретарь Партии Роста Александр Хуруджи заявил агентству, что Титов — больше, чем простой кандидат «от предпринимателей».

Хуруджи считает, что люди требуют перемен, и Титов может ответить избирателям на самые острые вопросы.

Сам Борис Титов заявил, что решение об участии в президентской гонке стало для него непростым. «Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства — но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки», – заявил Титов.

Таким образом, после того, как в декабре общий съезда Партии Роста утвердит выдвижение своего председателя, в будущей кампании появится «кандидат от бизнеса». Примечательно, что Титов является сотрудником администрации президента, что, в случае участия в выборах Владимира Путина, может рассматриваться как конфликт интересов.

Очевидно, что омбудсмен также осознает свою невысокую узнаваемость и потенциальный рейтинг, поэтому подчеркивает что, на выборы он и однопартийцы «идут командой». «Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», – подчеркнул Титов.

Федеральный секретарь Партии Роста отметил в разговоре с РИА «Новости» важность соответствия ожиданиям электората.

«Для меня важно, что моя целевая аудитория не будет разочарована, поскольку он состоявшийся «защитник», достигший высоких результатов на этом фронте. Вместе с тем Борис Титов — успешный предприниматель, известный экономист — автор «Стратегии Роста» (программа Партии Роста — прим. «Газеты.Ru»), один из драйверов новой цифровой экономики. Набор этих качеств в одном кандидате повышает шанс на достижение лучшего для партии и поддерживающих нас избирателей результата», — отметил Хуруджи.

В начале ноября бизнес-омбудсмен Борис Титов представил предложения по регулированию криптовалют в России.

В данном предложении сказано, что необходимо определить в законодательстве понятие криптотокенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту России и иностранные валюты.

«Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям — налоги не главное»,

— говорится в тексте предложения.

Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. В 1983 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО по специальности «экономист-международник».

В том же году работал переводчиком с испанского языка в Перу. До 1989 года Титов был сотрудником «Союзнефтеэкспорта» и специалистом по поставке нефти и нефтехимии в Латинскую Америку и на Дальний Восток.

В 2000 году Титов стал членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2004 по 2012 год Титов был председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Три года Титов вместе с Георгием Бовтом и Леонидом Гозманом был сопредседателем партии «Правое дело», но в 2011 году из партии вышел из-за разногласий.

Зимой 2016 года Борис Титов предложил создать на базе «Правого дела» партию, отстаивающую интересы предпринимателей и бизнеса. Организация получила новой название — Партия Роста — и подверглась глубокому ребрендингу.

Бизнесмен возглавил список Партии Роста на выборах в Государственную думу в прошлом году. По итогам голосования партия получила по единому федеральному округу 1,29% голосов и в Думу не прошла, не преодолев пятипроцентный барьер.

Согласно декларации о доходах и расходах, опубликованной перед выборами в Госдуму в 2016 году, доход нового кандидата в президенты РФ составил 208,7 млн рублей. В числе недвижимого имущества указаны земельный участок в 844 кв. м, жилой дом в 115,98 кв. м и гараж площадью 27,9 кв. м в Испании.

Борис Титов — действительный государственный советник Российской Федерации III класса. Отмечен большим количеством государственных наград и благодарностью президента России. Титов также известен как председатель совета Союза виноградарей и виноделов России.