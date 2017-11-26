Общественность не дремлет: чиновников ждет армия контролеров

Минтруд предлагает поправить две статьи закона «О государственной гражданской службе». Речь идет о статье 4 о принципах гражданской службы и статье 60, в которой описаны принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы. Текст законопроекта есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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В первом случае предлагается конкретизировать формулировку «доступность информации о гражданской службе», добавив, что информация эта должна быть достоянием общественности. Другое дополнение касается именно госслужащих.

Минтруд предлагает, чтобы оценка деятельности чиновников проходила «в соответствии с законодательством об общественном контроле».

Дело в том, что с 2014 года действует закон «Об основах общественного контроля в РФ», согласно которому эти функции должны осуществлять Общественная палата РФ (ОП РФ), общественные палаты субъектов и муниципалитетов, а также общественные советы при федеральных органах исполнительной власти и общественные советы при региональных парламентов. Этим законом уже предусмотрена «общественная оценка деятельности» ведомств и чиновников всех уровней.

Нестыковка состоит до сих пор в том, что чиновники, чья деятельность регулируется другими законами, могут уклоняться от контроля общественников. В новом политическом цикле это положение предлагается ликвидировать, включив представителей общественных советов «в конкурсные и аттестационные комиссии государственных органов».

В эти же комиссии войдут и независимые эксперты по вопросам гражданской службы.

По итогам встречи с членами ОП РФ в июне этого года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проанализировать эффективность правовых механизмов, обеспечивающие общественный контроль.

Сегодня общественные советы при федеральных министерствах формируется при участии Общественной палаты РФ через открытый конкурс. Их численность варьируется обычно от 16 до 36 человек. Три четверти состава определяет ОП на основе конкурса, а одну четверть – Экспертный совет при правительстве РФ. Функции общественных советов, как правило, — консультативные.

По словам политолога Николая Миронова, эти институты контроля «фактически сформированы самим государством, поэтому общественный контроль по факту сведен к минимуму». «Они делают много полезного, но этого мало, ключевые вопросы все равно остаются в руках власти», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, в ОП РФ есть много представителей системных оппонентов нынешней власти. Возможно, им были даны какие-то гарантии, что они действительно будут на что-то влиять, считает Миронов.

Эксперт предполагает, что у властей могла появиться задача сделать органы общественного контроля более влиятельным институтом. Кроме того, это усилит лоббистский потенциал членов общественных советов.

Ранее на встрече с президентом Путиным председатель ОП РФ Валерий Фадеев просил, чтобы пропуска членов палаты давали им возможность доступа в Госдуму и Совфед. Путин согласился. В парламенте обещали прислушаться к рекомендации.

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю ОП РФ Артем Кирьянов считает, что если посчитать всех представителей общественных палат в регионах и общественных советов при органах власти, получится «армия» людей, которые вполне профессиональны в своей сфере. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек.

По мнению Кирьянова, для полноценной разработки этой инициативы необходимо прописать пункты об общественном контроле во всех законах, в которых идет речь о расходовании серьезных государственных и муниципальных средств.

Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» ставит вопрос о финансировании общественного контроля. «Серьезная проверка — это не благотворительная деятельность. Качественная экспертиза требует независимых источников финансирования», — подчеркивает Кирьянов. При этом, по его мнению, в итоге экономически государство бы только выиграло от полноценных общественных проверок.

Кирьянов также напомнил, что норма о включении общественников в аттестационные комиссии уже есть в типовом положении о стандарте деятельности общественных советов при федеральных органах власти.