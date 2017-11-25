«Курс ЛНР останется неизменным»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника. «Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — заявил Пасечник 24 ноября.

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Кроме того, Пасечник заявил, что он будет исполнять обязанности главы ЛНР до предстоящих выборов. «В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов», — отметил он.

Уже на следующий день, в субботу, 25 ноября Народный совет ЛНР принял отставку главы республики Плотницкого. После председатель Народного совета Владимир Дегтяренко поблагодарил Плотницкого за проделанную работу.

«Хотелось бы поблагодарить Игоря Венедиктовича за те три года работы, которые он возглавлял республику. Действительно все начиналось с нуля и, действительно, на сегодняшний день мы имеем жизнеспособное государство со всеми органами власти. Работа была проведена колоссальная», — отметил он.

После завершения голосования об отставке Плотницкого, Народный совет самопровозглашенной ЛНР утвердил Пасечника на должность главы республики.

Как и в случае с отставкой Плотницкого, решение об утверждении Пасечника на должность было принято всеми 38 присутствовавшими на заседании депутатами. В ходе выступления на заседании народного совета, Пасечник рассказал о том, каким будет дальнейший курс республики.

«Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал он.

Позже, в интервью ГТРК ЛНР Пасечник заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. «Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе ДНР Александру Захарченко и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик Донбасса и интеграции в состав России», — сказал Пасечник.

Одной из своих главных целей Пасечник обозначил восстановление экономического благополучия региона.

«Любое государство не может существовать без экономики. Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики», — заявил новый глава республики.

Пасечник пообещал, что займется восстановлением шахт, чтобы обеспечить для республики рабочие места. По его словам, благосостояние и уровень жизни граждан ЛНР станет одним из основных приоритетов его команды.

Что касается экс-главы самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого, он был назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений», — заявил Пасечник.

С минскими переговорами связано еще одно из первых решений, сделаннах новым главой ЛНР. Пасечник переназначил и.о. министра иностранных дел Владиславу Дейнего на позиции представителя ЛНР на переговорах в Минске.

«У меня к вам вопрос, — обратился Пасечник к Дейнего — Вы готовы продолжить работу на вверенном вам участке и продолжить исполнять обязанности министра иностранных дел ЛНР? Тогда я бы первым заданием для вас определил представлять интересы нашей республики на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и недопущения кровопролития на нашей территории», — сказал он. Дейнего в свою очередь ответил, что сочтет «за честь выполнить такое поручение».