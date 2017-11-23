Парад победителей: как поделят Сирию

Хотя официальный Дамаск неоднократно заявлял, что США и члены западной коалиции, в отличие от России, находятся на территории Сирии нелегитимно, американские военные сумели закрепиться на севере страны — в районах, прилегающих к турецкой границе и контролируемых курдами. И несмотря на то, что боевые вылеты для нанесения ударов по позициям боевиков-исламистов ВВС США осуществляют с военных баз в Турции, значительные американские силы находятся и непосредственно на сирийской земле.

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Количество американских военных в Сирии официально Пентагон оценивает в 500 человек. При этом командующий силами специальных операций коалиции Джеймс Джаррард на одном из брифингов в конце октября оценил число военных США в Сирии в 4000.

Непосредственно в боевых действиях они не участвуют, но занимаются боевой подготовкой отрядов оппозиции, воюющих против «исламистов». Как отмечала телекомпания BBC, американские военные относятся к подразделениям рейнджеров, аналоге российского спецназа.

В январе прошлого года американские военные взяли под свой контроль аэропорт Румейлан в северо-восточной провинции Хасака на самой границе с Ираком, находящийся на территории курдов. Не исключено, что аэропорт может впоследствии быть переоборудован в полноценную американскую базу.

Как и президент США Барак Обама, президент Трамп заявлял, что США не будут направлять военный контингент в Сирию. Без одобрения Конгресса такие действия невозможны, а законодатели вряд ли пойдут на это.

Однако даже небольшое символическое военное присутствие может стать для США способом «демонстрации флага» на территории Сирии, где также после завершения военных действий останутся базы России.

Об этом уже сообщил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, группировка российских войск в Сирии по завершении выполнения военных задач будет существенно сокращена, однако будут оставлены Центр по примирению и две военные базы — в Хмеймиме и Тартусе.

При этом одновременное нахождение военных баз США и России в одной стране не станет прецедентом. В 2000-е годы такая ситуация складывалась в Киргизии.

В случае, если военное присутствие США в Сирии, пусть и на ограниченной территории, сохранится, это будет означать, что часть сирийской территории в нарушение принципа суверенитета не будет находиться под юрисдикцией официальной власти страны.

США, впрочем, это устраивает. Вашингтон де-факто не признает режим в Дамаске, а свои отношения с Сирией там заморозили еще в 2014 году. К тому же цель избавиться от Асада, бывшая в приоритете у администрации Обамы, уже потеряла значимость у администрации его преемника. Об этом недавно заявила официальный представитель США при ООН Никки Хейли. Но ограниченное присутствие даст Вашингтону не только новую зону контроля, но и возможность оправдать средства и силы, потраченные на военную кампанию в этой стране. Военные США, вероятно, расценивают наличие баз на Ближнем Востоке и как сдерживающий фактор для Ирана, а также успокаивающий для Израиля, который опасается усиления персидского влияния в Сирии.

Еще одна разделенная страна

Присутствие даже небольшого количества американских войск в Сирии создает проблемы для Башара Асада. Эксперты уверены, что при таких раскладах ни он, ни его возможный приемник на этом посту не смогут распространить свою власть на всю страну. Прежняя система власти, когда аллавиты составляли меньшинство в Сирии и управляли шиитским большинством, уже невозможна.

«Сирия — единое государство только на бумаге, и власти давно не контролируют всю территорию этой страны»,

— утверждает в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры общей политологии НИУ ВШЭ, арабист Леонид Исаев.

Как отмечает эксперт, пусть де-юре ни в Сирии, ни в России американское присутствие не признают, де-факто с этим согласятся. По мнению Исаева, если основные игроки хотят двигаться к политическому торгу, то нужно понимать, что в Сирии у всех есть свои сферы интересов. Есть они и у США, при этом «вытеснить американцев из Сирии вряд ли получиться».

Нельзя исключать, что дальнейшее присутствие США в Сирии может быть согласовано с Россией. Несмотря на политические трения, диалог между двумя странами о будущем Сирии не прекращается. Недавно президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин имели достаточно продолжительный телефонный разговор, и этот вопрос имел важное значение.

Ведущий аналитик Gulf State Analytics Теодор Карасик считает, что вопрос американского присутствия в Сирии «обговаривался» США как с Россией, так и с Иорданией. Он обращает внимание на то, что именно эти две страны усиленно работают над созданием «зон безопасности» в Сирии. Эксперт полагает, что США «будут оставаться в Сирии столько, сколько это необходимо, и это часть сирийской сделки».

«Сирийская сделка» может вполне подразумевать фактический раздел Сирии на зоны контроля между США и Россией по аналогии, например, с разделом Германии по итогам Второй мировой войны.

Тогда на территории побежденной Германии были образованы два государства — «восточная» социалистическая ГДР и «западная» капиталистическая ФРГ.

В то время, пока очертания будущей ФРГ еще не понятны, «новой ГДР» может стать территория нынешнего компактного расселения алавитов и христиан. «Сирию ждет судьба Германии. Правда, до Ялты (подразумевается конференция союзников о послевоенном разделе сфер влияния в 1945 году, — «Газета.Ru») мы еще не дошли», — говорит Исаев из Высшей школы экономики.

Американское присутствие на севере Сирии также важно с точки зрения курдского фактора, так как именно курды составляют большинство в этих местах — в марте 2016-го они провозгласили там «Федерацию Северной Сирии».

Отчасти для самих курдов американские военные — это благо, так как они обеспечивают своеобразную защиту от давления враждебной им Турции, полагающей их угрозой для своей территориальной цельности. Турецкие власти уже дали понять, что могут начать вторую операцию на территории Турции, аналогичную операции «Щит Евфрата». Первую они проводили не столько против «игиловцев» (сторонники «Исламского государства», запрещенной в России организации — «Газета.Ru»), сколько против вооруженных формирований курдов.

Стоит признать, что курдский фактор сейчас является основной причиной трений между союзниками по НАТО США и Турцией. При этом сами курды стали союзниками США из-за сложившихся обстоятельств. Вашингтон, как замечает Леонид Исаев, традиционно опирался на суннитских арабов, но у предыдущей администрации Обамы отношения с суннитами из стран Залива, которые активно действовали в Сирии, испортились — пришлось сделать ставку и на курдов.

Вне зависимости от того, как сложится дальнейшее политическое будущие Сирии, и США, и Россия, а также в определенной степени Иран и Турция будут еще долго присутствовать в ее жизни, в том числе и в военном качестве.