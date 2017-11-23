«Тройка» удовлетворила Сирию

В Сирии оценили состоявшиеся накануне в Сочи трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

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«Исходя из стремления САР поддерживать любую политическую работу, уважающую суверенитет, независимость и единство территории Сирии, а также направленную на прекращение кровопролития, правительство Сирии приветствует итоговое заявление [сочинского] саммита», — приводит SANA слова официального представителя МИД Сирии.

По словам советника президента Сирии Башара Асада Бусейны Шаабана, сочинский саммит и меры, предпринятые на нем лидерами трех стран, будут способствовать победе над терроризмом и переходу к политическому регулированию в Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Россия и Иран оказывали неоценимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии. Поэтому мы полагаем, что все действия и меры, предпринятые президентами Путиным и Роухани, будут способствовать урегулированию кризиса и полной победе над терроризмом, что в конечном счете приведет к окончательной победе сирийского народа», — сказал Бусейна Шаабан.

Совместное заявление Путина, Эрдогана и Роухани по итогам переговоров в Сочи оценили не только официальные власти Сирии, но и оппозиция страны.

«Это очень важная встреча и очень важное решение, потому что для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса в Сирии», — говорит глава «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

В России также считают, что солидарность «тройки» относительно дальнейших действий по Сирии является «серьезнейшим успехом». Такой позиции придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Понятно, что интересы трех стран — России, Турции и Ирана — в Сирии в определенной степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчет перспектив дальнейших совместных действий — это серьезнейший успех», — написал он. Клинцевич также отметил, что

«в любом случае Сирия еще немалое время будет являть собой клубок противоречий, и полагать, что какая-то страна сможет вытащить из этого клубка «свою» проблему и сепаратно решить ее, было бы опасным заблуждением».

В Госдуме же выразили мнение, что сотрудничество России, Турции и Ирана можно назвать началом формирования новой антитеррористической коалиции. «Саммит в Сочи показал единство подходов России, Турции и Ирана к сирийскому урегулированию. В том числе это касается вопросов функционирования зон деэскалации в контексте сохранения суверенитета Сирии. Можно считать, что три страны создали подлинную антитеррористическую коалицию», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции, и Ирана по сирийскому вопросу прошла накануне в Сочи.

Подводя итоги сочинских переговоров, глава РФ выразил уверенность, что военный этап стабилизации в Сирии подходит к концу и теперь стоит уделить особое внимание процессу политического урегулирования. «Наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего, имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействии обустройству страны в постконфликтный период», — подчеркнул Путин.

По итогам встречи главы трех государств согласовали совместное заявление, в котором были определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества по сирийскому конфликту.

Главы России, Ирана и Турции договорились проработать и вопрос о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, идею которого ранее высказывала Москва. «Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества, поручили МИД, представителям специальных служб, оборонных ведомств проработать дополнительно вопрос о составе и сроках проведения Конгресса здесь в Сочи», — сообщил Путин. Он добавил, что остался удовлетворен встречей с Эрдоганом и Роухани, отметив, что переговоры прошли «в конструктивном и деловом» ключе.