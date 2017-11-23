Камбэк Берлускони: экс-премьер возвращается через суд

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) в составе 17 судей начал 22 ноября слушание дела «Берлускони против Италии». В нем экс-премьер Италии Сильвио Берлускони оспаривает запрет итальянского суда заниматься политической деятельностью в течение шести лет. Решение было вынесено в 2013 году в связи с уголовным наказанием Берлускони за налоговые преступления.

Скандалы с налоговыми манипуляциями, организацией секс-вечеринок и подкупом должностных лиц вынудили Берлускони покинуть пост премьер-министра раньше срока.

Политика приговорили к четырем годам заключения, затем этот срок уменьшили до одного года. Однако в связи с преклонным возрастом политику заменили тюремный срок общественными работами в одном из домов престарелых. Берлускони в своей жалобе в ЕСПЧ заявил, что, рассматривая его дело, судебные органы Италии нарушили его права, а запрет на возможность баллотироваться на выборные должности он и вовсе считает излишним.

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Европейские СМИ отмечают, что политик таким образом хочет получить возможность участвовать в парламентских выборах в стране в 2018 году. Ему нужно время, чтобы провести кампанию, чему мешает запрет суда. Экс- премьер выразил надежду, что ЕСПЧ завершит рассмотрение его дела в сжатые сроки.

Берлускони 81 год, однако, как уверяют его сторонники, он находится в хорошей форме. В 2011 году, когда скандалы с его участием достигли апогея, его популярность находилась на весьма низком уровне, однако сейчас политические комментаторы предрекают успех на будущих выборах основанной им правоцентристской партии «Вперед, Италия». Политик заявил в интервью итальянской газете «Республика», что

независимо от того, может ли он сам баллотироваться на пост премьера, он сделает все возможное, чтобы привести «Вперед, Италия» к власти.

Недавно один из ее лидеров, соратник Берлускони Нелло Музумечи победил на губернаторских выборах на Сицилии, и это дает надежду экс-премьеру. После победы Музумечи Берлускони заявил, что Сицилия «сделала выбор в пользу конструктивных перемен». В альянс с его политической силой может вступить и националистическая «Лига Севера», которая уже входила в состав итальянского правительства.

На днях политику удалось одержать и победу на личном фронте. Суд обязал его экс-супругу Веронику Ларио вернуть Берлускони сумму в €60 млн. Это деньги, которые он потратил на выплату алиментов бывшей жене после развода. Защита Берлускони смогла доказать, что у Ларио достаточно средств для безбедной жизни.

Уйти, чтобы вернуться

До своего ухода с поста премьера Берлускони был одной из ярких звезд политического небосклона Италии. При этом его стиль, гротескную манеру общения, развязность и грубость часто сравнивают с политическим стилем Дональда Трампа.

Берлускони также активно приятельствовал с российским президентом Владимиром Путиным, который отвечал ему взаимностью. Политики даже общались на «ты». Экс-премьер не забыл о дне рождения старого друга и даже прислал Путину на юбилей постельный набор, на который дизайнер нанес изображение Путина и Берлускони, пожимающих друг другу руки.

Берлускони также стал самым высокопоставленным из бывших лидеров государств, посетивших Крым после того, как он вошел в состав России.

Как отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, истории, произошедшие с Берлускони, могли бы «поставить крест на карьере любого европейского политика», однако экс-премьер — особый случай: «Он по-прежнему пользуется авторитетом у значительной части населения», — говорит эксперт.

В то же время Топорнин сомневается, что Берлускони, даже если его дело решится положительно, может занять премьерский пост.

Скорее, Берлускони станет «теневым кардиналом» и будет использовать свое влияние и связи для продвижения повестки своих союзников.

«Италия — это страна, где внутренние связи, которые не лежат на поверхности, имеют большое влияние. Они помогают решать задачи иными средствам», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Бывший директор МВФ по Италии Андреа Монтиано рассказала в интервью Bloomberg, что если ни одна партия на выборах не сможет получить большинства, парламентская коалиция будет сформирована вокруг партии Берлускони «Вперед, Италия». По ее словам, даже если Берлускони не станет премьером, он может стать «королем» политической ситуации.

Попытки Берлускони возвратиться в итальянскую политику происходят на фоне ожиданий возможного триумфа популистов на выборах следующего года. Несмотря на то, что итальянская экономика показывает небольшой рост, итальянцы не слишком уверены в завтрашнем дне. Как отмечает Financial Times, количество проживающих за границами страны граждан, уехавших в поисках лучшей доли, достигло 5,4 млн человек.

В стране растет влияние популистов всех мастей, в том числе основанное комиком Беппи Грилло движение «Пять Звезд». На выборах губернатора Сицилии кандидат от этого движения — гремучей смеси левого и правого популизма — пришел вторым.

Как отмечает в недавней статье в The New York Times обозреватель издания Беппе Севергнини, своего сотрудничества с движением «Пять Звезд» не исключает и лидер националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. По словам обозревателя,

возможный союз этих двух сил «создает сценарий», который пугает Евросоюз и европейские рынки.

В этой связи Берлускони, как ни странно, может быть более приемлемой фигурой для Брюсселя. Несмотря на свои манеры и внешний популизм, итальянский премьер — опытный политический «аппаратчик», который может играть по правилам Брюсселя. По мнению финансового аналитика Валентина ван Ньювенхузена, мнение которого приводит телеканал CNBC, на фоне более радикальных популистов Берлускони выглядит как «сила стабильности».