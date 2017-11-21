Вооруженные люди в Луганске: что будет с ЛНР

21 ноября телеканал «Луганск 24» сообщил об оцеплении центра Луганска вооруженными людьми без опознавательных знаков, которые заблокировали несколько улиц в городе. На кадрах с места событий видно, что рядом находятся люди с нашивками подразделения «Беркут» МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Фоторепортаж: Неизвестные вооруженные люди оцепили центр Луганска __is_photorep_included10996838: 1

Изначально информация о причинах оцепления была противоречивой. По одним данным, в центре столицы самопровозглашенной ЛНР проводились плановые учения, по другим, — блокировку улиц города осуществляют сотрудники МВД в рамках спецоперации.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что данные события связаны с кадровыми перестановками.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел», — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.

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«Ситуация находится под контролем руководства Луганской народной республики и в ближайшее время будет полностью решена, — добавил он. — Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики».

О том, что в Луганске произошло столкновение различных групп силовиков, следует и из заявления Игоря Корнета, министра внутренних дел ЛНР. По его словам, это произошло в том числе из-за попыток украинских спецслужб влиять на ситуацию.

Довести Плотницкому

Накануне появилась информация о том, что Корнет был отстранен от должности.

«В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации, — объяснил Корнет в своем официальном заявлении. — Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности».

По этим данным, МВД самопровозглашенной республики получило «неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины».

Корнет утверждает, что эти же люди были связаны с украинскими спецслужбами. Согласно его заявлению, в диверсионной деятельности была уличена директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

Кроме того, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, а также начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова принимали участие в инсценировке государственного переворота в ЛНР в сентябре 2016 года.

Речь об инциденте, который произошел в августе 2016 года. Тогда глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий был ранен в результате покушения. Рядом с его автомобилем прогремел мощный взрыв. 20 сентября 2016 года Плотницкий назвал это результатом заговора, целью которого должен был стать государственный переворот в ЛНР.

На следующий день по делу о попытке переворота был задержан один из влиятельных командиров ЛНР Виталий Киселев (позывной Коммунист). Начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР Сергей Рахно впоследствии заявил, что Коммунист дал показания на других участников заговора против Плотницкого, в том числе — на бывшего премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова.

Спустя три дня Рахно сообщил, что Цыпкалов был арестован, «осознал глубину своих преступных действий» и, поняв, что его знания о «военном перевороте опасны для жизни», покончил с собой. Впоследствии выяснилось, что в заключении умер и Киселев.

Инсценировка и наказание

Разбирательство вокруг переворота наблюдатели связывали с еще одним конфликтом, который произошел у главы ЛНР с другой высокопоставленной фигурой — экс-министром МГБ ЛНР Леонидом Пасечником.

История началась еще в 2015 году, во время перераспределения финансовых потоков от продажи угля и нефти. В октябре этого года был арестован министр топлива и энергетики ЛНР Дмитрий Лямин, которого считали человеком, близким к Плотницкому. В ответ глава ЛНР временно отстранил от должности главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника, который вместе с Игорем Корнетом организовал арест Лямина.

За силовиков вступился премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, а также глава народного совета Алексей Карякин (его впоследствии также объявили участником переворота, однако Карякину удалось бежать из ЛНР до ареста). Тогда конфликт удалось уладить: Пасечник и Корнет вернулись на свои должности, а вот Цыпкалов и Карякин своих должностей лишились.

21 ноября Игорь Корнет напомнил о былых конфликтах. Он назвал события августа-сентября 2016 года «инсценировкой переворота». «В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев», — заявил глава МВД ЛНР, обвинив в этом приближенных главы ЛНР Тейцман и Селиверстову.

Корнет заверил, что после временного ввода силовиков в Луганск ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. Он также утверждает, что предоставил Плотницкому все имеющиеся доказательства деструктивной деятельности его помощников.

Очевидно, нынешняя ситуация подталкивает руководство ЛНР к перераспределению полномочий между ветвями власти. Это откроет возможность для преодоления внутренних конфликтов и созданию новой системы функционирования самопровозглашенной республики.