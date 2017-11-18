Шеремета не пустили в Польшу

МИД Украины вызвало к себе после Польши в Киеве Яна Пекло. Требование к польскому дипломату было в срочном порядке направлено после того, как Святослава Шеремета, ответственного секретаря государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников силовой операции в Донбассе, жертв войны и политических репрессий, не пропустили в страну польские пограничники.

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О вызове посла стало известно из твиттера пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Марьяны Бецы.

МИД Украины, в свою очередь, назвал запрет на въезд в Польшу для Шеремета «противоречащим логике договоренностей», которые были достигнуты ранее в рамках польско-украинского консультационного комитета в Кракове.

Также пресс-служба МИД Украины надеется, что достигнутые накануне двусторонние договоренности позволят «безотлагательно решить досадную ситуацию со Святославом Шереметом».

Ранее львовская газета «Варианты» сообщила, что польская погранслужба не пропустила на территорию Польши Шеремета. Сообщается также, что политику запрещен въезд на территорию всех стран Шенгенского договора.

Пресс-секретарь Бескидского отделения польской пограничной охраны Эльжбьета Пикор пояснила, что он не соответствовал условиям, позволяющим въехать в страну. «Его [Шеремета] данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны [Польши], поэтому он не был пропущен», — отметила Пикор.

На прошлой неделе польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что Варшава вводит «некоторые процедуры», желая не допустить въезда на польскую территорию тех граждан Украины, которые придерживаются «крайне антипольских взглядов».

Среди таких «нежелательных украинцев» Ващиковский перечислил людей, демонстративно надевающих униформу дивизии СС «Галичина», и тех политиков, кто с помощью административного ресурса препятствует проводить на территории Украины эксгумационные работы по поиску захоронений поляков.

В своем интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna глава польского МИД заявил, что Варшава не намерена называть конкретные имена вошедших в «черный список» украинцев.

Замглавы польского МИД Бартош Цихоцкий, в свою очередь, подчеркнул, что запрет на пересечение польской границы не распространяется на всех граждан Украины — только на отдельных украинских чиновников и должностных лиц в киевском правительстве.

По словам Цихоцкого, этот закон уже вступил в силу, но для тех, кто оказался персоной нон-грата, свое нахождение в «черном польском списке» откроют лишь при попытке въехать в Польшу. «Согласно принятой практике, публично не объявляются детали внесения нежелательных лиц для въезда в Польшу в список, в частности их фамилии, количество лиц или даты их внесения», — сообщает польский МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что создание списка нежелательных лиц не связано с визитом Ващиковского во Львов в конце октября. Глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт подчеркнул, что это решение связано с запретом украинской стороной проводить поиски и эксгумировать тела погибших в ходе конфликтов на территории Украины поляков.

По словам Ломпарта, пропаганда преступных идеологий, в их числе и нацизма, в Польше запрещена.

10 ноября Витольд Ващиковский заявил, что исторические разногласия между Украиной и европейскими странами могут привести к реальным проблемам в отношениях Киева и Евросоюза.

Причина такого заявления кроется в историческом конфликте Польши и Украины и связана с оценкой деятельности Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена на территории РФ), представителей которой сейчас Киев считает национальными героями.

«Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК (Армия Крайова, вооруженные формирования польского подполья во время Второй мировой войны. — «Газета.Ru) не было политики уничтожения населения. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», — говорил Ващиковский, добавив, что Польша никогда не сможет поставить знак равенства между УПА и АК.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто действовать против украинских интересов. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии, вместо этого будет аналогичная встреча с Грузией», — сказал Ващиковский.