Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о готовности передать Киеву пленных в обмен на почти 300 удерживаемых украинскими силовиками ополченцев.

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«Мы пошли на это предложение. Мы меняем пленных, находящихся у нас, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной. Если они по спискам тех людей, которых готовы обменять, отдадут, то мы готовы произвести обмен», — цитирует Захарченко РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе обмена пленными необходимо сохранить человечность.

«Еще в 2014 году, когда украинские военнослужащие сдавались к нам в плен сотнями, я неоднократно передавал их родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну.

Уже тогда мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя — тут мы уж все доказали, одержав несколько побед над регулярной армией Украины», — указал Захарченко.

Однако первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что ополченцы пока не согласовали с Киевом списки пленных, готовых к выдаче.

«В списке СБУ сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) подтверждают, что у них содержится из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах», — указала политик.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий также отдал распоряжения по организации процесса обмена.

«Глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил представителю республики в гумподгруппе контактной группы, руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными между ЛНР и Украиной», — говорится в сообщении Луганского информационного центра.

В Службе безопасности Украины также позитивно отнеслись к данной инициативе.

«Нам не известны детали переговоров, но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс обмена пленными, и мы, наконец, сможем вернуть наших людей домой», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Представитель силового ведомства отметила, что киевская сторона настроена на проведение обмена по формуле «всех на всех».

«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», — сказала Гитлянская.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что выполняя просьбу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, он переговорит на тему обмена военнопленными с главами ДНР и ЛНР.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент, выразив надежду на то, что предложение Медведчука будет реализовано.

Встреча Путина с Медведчуком прошла в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, где недавно завершился первый этап многолетних реставрационных работ. Главу российского государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Встретившись с Путиным и Медведевым в монастыре, Медведчук сказал российскому лидеру, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения 74 человек до Нового года.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей и находящихся по обе стороны линии соприкосновения на востоке в условиях лишения свободы. Сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены», — сказал на встрече Медведчук.

По его словам, причиной создавшейся ситуации является то, что, согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле «всех на всех». После этого Путин впервые пообщался с Захарченко и Плотницким. Центральной темой телефонного разговора с лидерами Донбасса стала именно инициатива по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР.

«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — рассказал об этом разговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.