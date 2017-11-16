Минюст назвал первых иностранных агентов

Минюст России подтвердил отправку уведомления девяти СМИ об их возможном включении в список иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

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«В адрес «Голоса Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», регионального проекта «IdeLРеалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф» были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами», — следует из сообщения ведомства.

В сообщении Минюста подчеркивается, что поправки, принятые в Госдуме, могут вступить в законную силу уже в самое ближайшее время.

В Кремле при этом решили не комментировать заблаговременно высланные Минюстом предупреждения. «Нужно адресовать Минюсту этот вопрос, это же не Кремль действует, это Минюст действует», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Госдуме же подчеркивают, что представители иностранных СМИ, которые откажутся регистрироваться в России в качестве иностранных агентов, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал депутат от «Единой России» Евгений Ревенко.

По его словам, административным кодексом предусмотрен штраф для тех, кто отказывается регистрироваться в качестве иностранного агента, в размере от 100 до 300 тыс. руб., «то есть для сотрудников, для руководства от 300 до 500 тыс. руб. для физических лиц».

«Но, кроме того, у нас существует в уголовном кодексе статья «Злостное уклонение от исполнения обязанностей определенных законодательством России о некоммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента.

Вот там предусматриваются большие штрафы обязательные или, читайте, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет», — заявил депутат.

Накануне в Госдуме в третьем чтении единогласно был принят законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование. Ожидается, что уже на следующей неделе закон будет принят верхней палатой парламента, о чем в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Принятие нового закона связано с требованием США зарегистрироваться в качестве иноагентов российские издания RT и Sputnik. Первым таким изданием, выполнившим требования американского минюста зарегистрироваться в новом статусе, стал американский филиал канала RT.

По этой причине первыми кандидатами на получения статуса иноагента станут именно американские издания, что побуждает Госдеп следить за судьбой российского законопроекта, рассмотренного Госдумой.

«Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован», — сказал сотрудник американского дипведомства РИА «Новости».

Реагирует при этом не только Госдеп. Американский Сенатор Джон Маккейн на своем сайте опубликовал заявление после одобрения российской Госдумой законопроекта о СМИ-иноагентах.

В сообщении американского сенатора говорится, что американские телевизионные сети вроде «Голоса Америки» или CNN нельзя сравнивать с телеканалом RT.

«Журналисты этих каналов ищут правду, опровергают ложь и привлекают к ответственности правительства. Пропагандисты из RT опровергают правду, распространяют ложь и стремятся подорвать демократические институты», — следует из заявления. По мнению сенатора, президенту России Владимиру Путину не нужны оправдания для борьбы с иностранными СМИ, так как «главная угроза для него — это истина».

Впрочем, в России новость о необходимости регистрации RT в качестве иноагента также воспринимали достаточно негативно. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает действия США «недружественным шагом».

«Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг», — цитирует заявление российского посла в Вашингтоне РИА «Новости».