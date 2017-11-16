Пленных отпустят: Путин позвонил в Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными с Киевом, передает РИА «Новости».

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«Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности», — сказал Захарченко.

По его мнению, обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. Также Захарченко отметил важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации в Донбассе.

Захарченко подчеркнул, что поддержал инициативу Путина, потому что она не противоречит принципам ДНР. «Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше», — заключил он.

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий после разговора с российским президентом также сообщил о своей готовности к обмену военнопленными. «Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин впервые пообщался с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Центральной темой телефонного разговора с лидерами Донбасса стала именно инициатива лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР.

«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — рассказал об этом разговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Захарченко и Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу», однако обратили внимание на необходимость дополнительной проработки данного вопроса с представителями Киева.

Инициатива о проведении этого разговора поступила именно от украинского политика.

15 ноября Путин заявил, что выполняя просьбу Медведчука, он переговорит на тему обмена военнопленными с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент, выразив надежду на то, что предложение Медведчука будет реализовано.

Встреча Путина с Медведчуком прошла в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, где недавно завершился первый этап многолетних реставрационных работ. Главу российского государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Встретившись с Путиным и Медведевым в монастыре, Медведчук сказал российскому лидеру, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения 74 человек до Нового года.

«Хотел бы обратиться к вам с просьбой, касающейся сотен людей и находящихся по обе стороны линии соприкосновения на востоке в условиях лишения свободы. Сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены»,

— сказал на встрече Медведчук. По его словам, причиной создавшейся ситуации является то, что, согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле «всех на всех».

«У Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех, в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления», — пояснил Медведчук. Этот обмен, сообщил украинский общественный деятель, может стать первым в обмене «всех на всех».

«Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик — господам Захарченко и Плотницкому — провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц. Таким образом почти 380 человек могло бы вернуться домой, к родным, близким и семьям», — сказал Медведчук.