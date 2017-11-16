Президент Чехии спешит на помощь России

Визит президента Чехии Милоша Земана, не скрывающего своих симпатий к России и ее главе Владимиру Путину, пройдет с 20 по 24 ноября. Помимо Москвы, он посетит Сочи и Екатеринбург.

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Планировалось, что Земана, кроме большой делегации предпринимателей, будут сопровождать еще некоторые министры, однако послевыборная ситуация в стране не позволяет этого сделать. С Земаном полетит лишь министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек.

В настоящее время в Чехии формируется новое правительство, главой которого может стать глава популистской партии «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш. Бывший глава минфина страны, миллиардер и популист Бабиш, а также протеже Земана уже получил прозвище «чешского Трампа».

Несмотря на то что за годы своего президентства Земан уже посещал Россию, нынешний визит — это первый официальный визит действующего чешского президента. Напомним, что первый официальный визит российского президента в Чехию состоялся в 1993 году, тогда Борис Ельцин и Вацлав Гавел подписали Договор о взаимоотношениях и сотрудничестве. В апреле 2006 года Прагу посетил Владимир Путин. в 2007-м, а затем в 2009 году в Россию прилетал Вацлав Клаус. Дмитрий Медведев побывал в Чехии в качестве президента в 2011 году.

Визит в конце срока

Как стало известно «Газете.Ru», кроме двусторонних отношений стороны также обсудят борьбу с терроризмом в контексте учрежденного Контртеррористического центра ООН. Возможно, стороны коснутся и вопроса введения миротворцев в Донбассе, конфликта в Сирии, ситуации в Ливии и КНДР.

Чешский президент хочет говорить и о соблюдении прав человека в России. Не исключено, что российская сторона поднимет вопросы памятника и почетной доски маршалу Ивану Коневу в Праге, а чешская — состояние захоронений чешских легионеров в России. Известно, подобные споры идут вокруг памятника легионерам в Самаре.

Еще одна острая для чехов тема — возможность получить доступ к российским архивам, в частности, к архиву президента РФ, который был закрыт для доступа общественности в 1997 году. В российских документах чехи хотят найти ответы на многие непростые вопросы совместной истории.

Для чешского президента этот визит в Россию проходит в конце его президентского срока. Однако в январе в стране новые выборы, и Земан будет снова баллотироваться на этот пост. Чешский лидер известен своими симпатиями к России. В частности, недавно он заявил, что вопрос Крыма можно решить, договорившись с Россией о компенсации.

Российско-чешские двусторонние отношения после перехода Крыма под юрисдикцию России (по итогам референдума весной 2014 года) и развития военного конфликта на востоке Украины были сильно ограничены.

Однако рабочие связи между государствами весь этот период поддерживались. Милош Земан не скрывает, что является противником антироссийских санкций, считая их неэффективными.

Нынешний визит в Россию Земана насыщен поездками по городам и различными встречами. Он похож по своей структуре на недавний визит в Россию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В Сочи 21 ноября у Земана запланирована встреча с президентом РФ Путиным в узком формате, после которой состоится пресс-конференция и обед с российским президентом в более широком формате.

В Москве, в среду, 22 ноября, Милош Земан проведет две встречи: с премьер-министром Дмитрием Медведевым и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Состоится ли эта встреча, будет зависеть от самочувствия бывшего президента СССР.

Планируется, что во время визита будет подписан ряд меморандумов, один из ключевых — создание Чешско-российского дискуссионного форума, первое заседание которого планируется провести в Праге в конце весны-начале лета 2018 года. Темы форума будут разнообразны. Первая — молодежная, обмен студентами вузов. Чешскую сторону будет представлять Институт международных отношений, российскую — МГИМО.

Чешская сторона не хочет, чтобы этот форум стал орудием в чьих-либо руках, а видит его скорее как гражданскую платформу для встреч и обсуждений актуальных тем и проблем, по типу Чешско-немецкого или Чешско-польского форумов. Идею предложил Земан еще на встрече с Путиным в Пекине. С российской стороны она получила одобрение на самом высоком уровне. Планируется, что двусторонние встречи будут проходить один раз в год.

Несмотря на то, что чешский президент везет с собой большую бизнес-делегацию — более 130 человек, --

будет оформлено всего 10 коммерческих договоров, три из них — более чем на 1 млрд крон каждый. Часть договоров подпишут в Москве, часть — в Екатеринбурге.

Екатеринбург и Свердловская область являются одним из важных экономических партнеров Чехии. Товарооборот между этой страной и Свердловской областью за три квартала 2017 года составил 150 млрд крон.

Об ответном визите Путина в Чехию пока не говорится, однако ясно, что он произойдет лишь после марта 2018 года, после выборов в России. В чешских внешнеполитических кругах подчеркивают, что Чехия — член ЕС и придерживается общей политики по вопросу санкций. Однако, несмотря на напряженный уровень отношений, «полностью изолировать Путина нельзя», такие идеи также разделяют и в чешских политических кругах.