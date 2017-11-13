Драматургия Путина

Действующий президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства после того, как Совфед объявит об официальном старте предвыборной кампании. Об этом пишет РБК, ссылаясь на несколько источников в правительстве.

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Сейчас в Кремле идет обсуждение сценариев того, как Владимир Путин объявит о своем участии на выборах, но основная идея заключается именно в ожидании формального решения верхней палаты российского парламента.

Пока что Путин не делал публичных заявлений о готовности баллотироваться на пост президента России, но определился с тем, что «будет участвовать», заявил изданию анонимный федеральный чиновник.

Другой собеседник РБК, близкий к Кремлю, подтвердил эту информацию, добавив, что есть несколько вариантов драматургии выдвижения Путина.

Путин может объявить о своем участии в президентских выборах до того, как Совфед назначит кампанию (сроки назначения – с 7 по 17 декабря). Три других источника, близких к Кремлю, поясняют, что текущий президент России сделает объявление все же после официального назначения выборов. При этом это может произойти до съезда «Единой России» (пройдет с 22 по 23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, также назначенного на вторую половину декабря 2017 года.

При этом есть сценарий, согласно которому Путин может заявить о выдвижении в самом начале января 2018 года, отметил другой источник, близкий к Кремлю.

Президентская кампания Путина будет «максимально короткой по времени», поскольку победа действующего президента РФ «не вызывает сомнений – поэтом нет необходимости торопиться с объявлением о готовности участвовать в выборах», заявляют источники РБК

В сентябре Путин уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о выдвижении.

«Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. В предусмотренное законом время те, кто хочет принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — подчеркнул президент России.

Объявление о кандидатуре после назначения выборов Совфедом – уже классический вариант. Владимир Путин уже делал так на выборах в 2004 году, а в 2008 году кандидатура Дмитрия Медведева была заявлена схожим способом.

При этом в 2011 году Медведев отказался идти на второй срок и предложил переизбрать Путина.

«Сейчас не такая ситуация, как в 2011 году, поэтому торопиться необходимости нет», — отметил один из источников.

В целом, по словам источника, российские элиты «понимают, что Путин победит, но им хочется определенности».

Вероятен вариант с «максимальной драматургией», отметил источник.

«Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — добавил собеседник издания.

Медийный эффект, пояснил источник в Кремле, будет достигнут в любом случае — даже если объявление будет сделано Путиным «сугубо технически».

Приоритетным вариантом для Путина является самовыдвижение, об этом источники издания говорили еще летом 2017 года. Общественная поддержка Владимира Путина «существенно шире», чем одобрение партии «Единая Россия», но на всякий случай прорабатывается и вариант с выдвижением от ЕР.

В случае, если Путин выберет самовыдвижение, то финансовые и временные требования к кандидату будут существенно жестче.

Необходимо создать инициативную группу, подать документы в Центризбирком, дождаться регистрации группы, открыть и наполнить избирательный счет, к которому также существуют отдельные требования.

Не дожидаясь Путина в начале ноября снователь Mirax Group бизнесмен Сергей Полонский приступил к подготовке к участию в президентских выборах в России в 2017 году, заявил глава его предвыборного штаба Максим Шингаркин.

«Во вторник в рамках избирательной кампании мы расскажем все, чем занимались эти три месяца. Вы услышите программу кандидата в президенты Российской Федерации Сергея Полонского», — сказал он.

По его словам, Полонский расскажет о том, «как будет жить Российская Федерация после того, как он победит на выборах в марте 2018 года».

9 ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов также объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру в президенты России. Это решение казалось предсказуемым, хотя партия теоретически могла бы представить других кандидатов. Для Зюганова в силу возраста это, вероятнее всего, будут последние выборы, на которых он вновь планирует занять почетное второе место. Сам Зюганов ранее говорил, что «Россия исчерпала лимит на революции».