Дутерте спел для Трампа

Сегодняшний визит на Филиппины, традиционно находящиеся под большим влиянием Вашингтона, стал первым для президента США Дональда Трампа. Правда, с президентом Родриго Дутерте он уже успел познакомится парой дней ранее на саммите во Вьетнаме. Западные СМИ отмечают, что между двумя президентами немало общего. Оба представляют из себя популистов, которые никогда не лезут за словом в карман, выступают против истеблишмента и регулярно используют жёсткую и грубую риторику против своих политических противников.

Реклама

Бывший мэр, кумир бедноты, Дутерте сделал себе имя на борьбе с наркоторговлей, которую он вел, не гнушаясь никакими методами. Верные его идеям нелегальные вооруженные подразделения объявили охоту на наркоторговцев и наркоманов, попросту убивая их без суда и следствия.

«Забудьте все эти законы о правах человека. Если я окажусь в президентском дворце, я буду делать то, что делал, когда был мэром. А вы, наркодилеры, бандиты и бездельники, вы лучше убирайтесь отсюда, потому что я вас убью», — такое заявление он сделал на одном из предвыборных митингов.

Британская Guardian назвала свою статью, предворяющую встречу двух президентов «сказом о двух Трампах», отмечая общие для обоих лидеров черты. Телекомпания «Аль-Джазира» называет потенциальные отношения Трампа и Дутерте «бромансом», что в вольном переводе можно назвать «крепей мужской дружбой».

Ранее Дутерте заявил, что с большим нетерпением ждет встречи с Трампом, которому, похоже, будет расточать комплименты, чего не удостаивался его предшественник президент США Барак Обама. В одной из речей Дутерте даже назвал Обаму «сыном шлюхи».

Трамп посещает Филиппины в рамках саммита США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Маниле. На торжественном ужине по случаю открытия саммита Дутерте поднялся на сцену и подпел местной звезде Пилите Корралес, исполнявшей свой хит «Ikaw» («ты» — в переводе с тагальского). Куплет начинался словами «ты свет в моем мире, половина моего сердца». Закончив выступление президент Филиппин пошутил, что вышел на сцену по приказу главнокомандующего США. Такой страстной прелюдии к предстоящей двусторонней встрече с Трампом мало кто ожидал.

Москва-Манила-Вашингтон

Островное государство в Тихом океане оставалось одной из самых старых испанских колоний вплоть до 1898, когда вместе с Кубой и Пуэрто-Рико было фактически отвоевано США. Долгие годы Холодной войны Филиппины оставались одним из ключевых форпостов США в Юго-Восточной Азии. Здесь находилась крупная американская военная база, а филиппинские военные проходили обучение в США.

Правда, все имело свою цену: «Военное присутствие США на Филиппинах сковывает внешнюю политику этой страны, мешает ей выступать с позитивными предложениями», — констатировал еще в 1977 советский академический журнал «США: экономика, политика идеология».

Американские военные базы по-прежнему находятся на Филиппинах, хотя в последнее время стороны договорились сократить количество проводимых совместных учений, а сам Дутерте объявил, что выведет все войска США к окончанию своего президентского срока в 2022 года.

Поддерживая отношения с США, филиппинский президент одновременно активно старается вывести свою страну из сферы влияния Вашингтона — выстраивает связи с Китаем и даже с далекой Россией.

Недавно на Филиппинах побывал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Во время визита принимающей стороне была передана партия автоматов Калашникова и несколько армейских грузовиков. Помощь предназначена в том числе для борьбы с радикальными исламистами, ведущими борьбу с правительственными войсками в отдельных регионах страны. В связи с интересом Филиппин к военному сотрудничеству с Россией в российском посольстве в этой стране вскоре появится новый военный атташе. Эксперты отмечают большой потенциал военного сотрудничества России и Филиппин.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский, «техническая оснащенность филиппинской армии оставляет желать лучшего». «Часто отмечают, что в этом плане Филиппины отстают от большинства своих партнеров по АСЕАН — и это после многих десятилетий пребывания в военно-политических объятиях Соединенных Штатов, — говорит эксперт. — От бывшей метрополии филиппинцам до сих пор доставалась в основном морально устаревшая и основательно изношенная техника. Удивительно ли, что на этом фоне у них пробуждается интерес к менее дорогостоящей, но при этом вполне современной и надежной продукции российского ВПК — тем более, что многие ее образцы поставлялись и поставляются в страны, являющиеся партнерами Филиппин по АСЕАН».

О военном сотрудничестве России и Филиппин шла речь во время встречи Дутерте с президентом России Владимиром Путиным на полях только что завершившегося саммита АТЭС. Российский лидер даже напомнил, как Дутерте прервал визит в Москву из-за террористических атак.

«Помню, как вам пришлось прервать визит в Россию в связи с атаками террористов в вашей стране, и я помню, что вы мне сказали, уезжая, что вам нужно навести порядок, нанести удар по этим террористам. Хочу поздравить с тем, что вам удалось это сделать», — сказал Путин.

Россию на идущем сейчас саммите АСЕАН представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Он намерен подписать во время визита несколько двусторонних контрактов с Филиппинами. В их числе соглашения по атомной энергетике, и, возможно, договор на строительство метро в Маниле.

Как ранее отмечал в комментарии для «Газеты.Ru» директор Центра АСЕАН при МГИМО Сумский, обстановка в Восточной Азии, которая складывается под влиянием соперничества США и Китая, «побуждает многие другие страны региона к диверсификации внешних связей».

В свою очередь, Трамп, как предполагают эксперты, попытается убедить своего нового друга, что США все еще самый надежный союзник. Но для этого Белому дому придется закрыть глаза на многочисленные нарушения прав человека при режиме Дутерте. Вопрос в том, простят ли ему такой ход его оппоненты в Вашингтоне.