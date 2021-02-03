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Первые в истории: 55 лет назад станция «Луна-9» совершила мягкую посадку на Луну

3 февраля 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, впервые в истории осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. Она прилунилась западнее кратеров Рейнер и Марий в районе Океана Бурь. С 4 по 6 февраля станция регулярно передавала на Землю телевизионные изображения лунного ландшафта. Эти передачи дали ценный материал для исследования микроструктуры поверхности Луны.

Помимо первого в истории мягкого прилунения была проверена радиосвязь по трассе Земля-Луна, проведены телепередачи с Луны на Землю, подтверждены герметичность кабины и обеспечение в ней условий, необходимых для жизни.

На следующий день было опубликовано приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР ученым и конструкторам, инженерам, техникам и рабочим, а также всем коллективам и организациям, принимавшим участие в создании автоматической станции «Луна-9». В этом приветствии было сказано, что осуществление мягкой посадки на Луну — это выдающаяся победа советской науки и техники, являющаяся важнейшим этапом в освоении космоса.

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3D-модель советской космической станции &laquo;Луна-9» 3D-модель советской космической станции &laquo;Луна-9»
Сборка автоматической лунной станции на Машиностроительном заводе имени С.А. Лавочкина. Сборка автоматической лунной станции на Машиностроительном заводе имени С.А. Лавочкина.
Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9». Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9».
Москвичи знакомятся с сообщением об успешном прилунении советской космической станции &laquo;Луна-9», 4 ноября 1966 года Москвичи знакомятся с сообщением об успешном прилунении советской космической станции &laquo;Луна-9», 4 ноября 1966 года
Лунный ландшафт, видимый со станции &laquo;Луна-9», 3 февраля 1966 года Лунный ландшафт, видимый со станции &laquo;Луна-9», 3 февраля 1966 года
Летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Юрий Гагарин (на фото слева) на пресс-конференции, посвященной осуществлению мягкой посадки на Луну советской автоматической станции «Луна-9», 14 февраля 1966 года Летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Юрий Гагарин (на фото слева) на пресс-конференции, посвященной осуществлению мягкой посадки на Луну советской автоматической станции «Луна-9», 14 февраля 1966 года
Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9». Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9».
Плакат с художественным изображением автоматической лунной станции, иллюстрировавшей первую пресс-конференцию по мягкой посадке на Луну. Плакат с художественным изображением автоматической лунной станции, иллюстрировавшей первую пресс-конференцию по мягкой посадке на Луну.
Снимки из советских и зарубежных газет по поводу посадки «Луны-9» (коллаж) Снимки из советских и зарубежных газет по поводу посадки «Луны-9» (коллаж)
Проспект объекта Е-6М и автоматической лунной станции. Проспект объекта Е-6М и автоматической лунной станции.
Советские космонавты (слева направо): Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической станции &laquo;Луна-9&raquo;,июнь 1966 год Советские космонавты (слева направо): Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической станции &laquo;Луна-9&raquo;,июнь 1966 год
Мозаичное панно на торцевой стене школьного здания в новом жилом районе Владивостока по улице Русской, 1971 год. Мозаичное панно на торцевой стене школьного здания в новом жилом районе Владивостока по улице Русской, 1971 год.
Космический аппарат &laquo;Луна-9&raquo; в музее НПО им. Лавочкина, 2004 год. Космический аппарат &laquo;Луна-9&raquo; в музее НПО им. Лавочкина, 2004 год.
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3D-модель советской космической станции «Луна-9»
Сборка автоматической лунной станции на Машиностроительном заводе имени С.А. Лавочкина.
Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9».
Москвичи знакомятся с сообщением об успешном прилунении советской космической станции «Луна-9», 4 ноября 1966 года
Лунный ландшафт, видимый со станции «Луна-9», 3 февраля 1966 года
Летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Юрий Гагарин (на фото слева) на пресс-конференции, посвященной осуществлению мягкой посадки на Луну советской автоматической станции «Луна-9», 14 февраля 1966 года
Карта участка Луны, на котором совершила мягкую посадку станция «Луна-9».
Плакат с художественным изображением автоматической лунной станции, иллюстрировавшей первую пресс-конференцию по мягкой посадке на Луну.
Снимки из советских и зарубежных газет по поводу посадки «Луны-9» (коллаж)
Проспект объекта Е-6М и автоматической лунной станции.
Советские космонавты (слева направо): Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической станции «Луна-9»,июнь 1966 год
Мозаичное панно на торцевой стене школьного здания в новом жилом районе Владивостока по улице Русской, 1971 год.
Космический аппарат «Луна-9» в музее НПО им. Лавочкина, 2004 год.
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