«Меня кинули как лоха»: путь Виктора Януковича от Донбасса до Москвы

Виктор Янукович родился в 1950 году в Енакиево Донецкой области. В молодости будущий президент Украины был осужден за грабеж и причинение телесных повреждений средней тяжести, однако впоследствии судимости сняли в связи с отсутствием состава преступления. Тем не менее Янукович — единственный украинский лидер, осужденный за уголовные преступления до президентства.

Его профессиональная карьера началась не в политике — сначала он работал газовщиком и механиком, а потом 20 лет возглавлял различные донецкие предприятия. Однако в конце 1990-х Янукович неожиданно стал сначала заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации, а затем возглавил ее. На этой должности он задержался на шесть лет, пока в 2002 году не стал премьер-министром Украины. Его переход в правительство восприняли фактически как выбор Леонидом Кучмой преемника.

Через два года он действительно стал кандидатом в президенты и выиграл выборы во втором туре. Однако результаты голосования спровоцировали «оранжевую революцию», что, в свою очередь, привело к переголосованию. На нем Виктор Янукович уступил Виктору Ющенко.

В следующий раз Янукович баллотировался уже в 2010 году и выиграл во втором туре. Целью своего президентства он определил «полную модернизацию общественной жизни в Украине», однако вместо этого завел страну в геополитический тупик. Его попытки получить максимум и от России, и от ЕС успехом не увенчались и привели к Евромайдану.

Сам Янукович бежал с Украины в РФ, где, по некоторым данным, живет до сих пор. На родине его лишили звания президента, завели в отношении него множество уголовных дел, а также признали виновным в госизмене.

«Меня кинули как лоха», — заявил Янукович на пресс-конференции, посвященной пятой годовщине Евромайдана, имея в виду европейских политиков.

13 июня 2014 года Янукович опубликовал видеообращение, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с призывом прекратить операцию в Донбассе. В завершении своего выступления Янукович эмоционально воскликнул: «Остановитесь!» Эта фраза стала мемом.

Говоря о событиях 2014-го, Янукович также заявлял, что «революции не несут блага государствам и жителям», а провоцируют только ухудшение жизни, ненависть, грязь и ложь. Путь Януковича в политике и кадры из его жизни — в галерее «Газеты.Ru».