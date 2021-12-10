Кого разочаровало продолжение сериала «Секс в большом городе»

Долгожданная премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» состоялась. Однако вместо бурных оваций сиквел получил разгромные комментарии от критиков и журналистов. Сюжетные линии, диалоги персонажей, желание угодить всем без разбора, — все это не понравилось тем, кто уже успел посмотреть премьерные серии. «Газета.Ru» нашла много негативных отзывов, и ни одного — положительного.

В России — премьера сиквела культового сериала нулевых «Секс в большом городе». Сразу две из десяти серий «И просто так», рассказывающих о жизни героинь 20 лет спустя, выходят на сервисе Amediateka 10 декабря.

Главная премьера сериала состоялась в Нью-Йорке днем ранее. Все внимание было приковано к Саре Джессике Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, которых зрители увидели в ролях Кэрри, Миранды и Шарлотты. Ким Кэтролл, игравшая Саманту в «Сексе в большом городе» в начале 2000-х, от участия в новом шоу отказалась.

Многие западные кинокритики и журналисты уже успели оценить продолжение истории о женщинах, которые по-прежнему с легкостью покоряют мужчин. И сейчас интернет вовсю пестрит яркими заголовками о тех впечатлениях, которые они получили после просмотра. Большинство отзывов крайне негативные, хотя поклонники сериала ждали его выхода с трепетом, а съемки сериала в Нью-Йорке превратились в охоту за лучшими снимками героинь на улицах города.

close 100% Премьера сериала «И просто так» в Нью-Йорке, 8 декабря 2021 года Global Look Press

«Первые 20 минут долгожданного перезапуска «Секса в большом городе» ужасны», — пишет колумнист The Guardian.

Он объясняет, что за это время зрителям спешат сообщить о том, что Саманта переехала в Лондон в порыве гнева из-за ссоры с Кэрри. В статье CNN поспешили сравнить этот «сюжетный ход» с тем, что говорят родители детям, когда их любимый питомец умирает — «он просто поехал жить в другое место».

После оглашаются «главные новости» из жизни героинь. Кэрри стала инфлюенсером, ее аккаунт в Instagram пользуется небывалым спросом, вдобавок она ведет свой подкаст на тему отношений и гендерных стереотипов. Миранда оставила работу корпоративного юриста и собирается вернуться в университет, чтобы получить степень магистра. А Шарлотта продолжает наслаждаться буднями домохозяйки.

Когда сериал только начинали снимать героиням было около 30 лет — их волновали светские вечеринки, гонорары и мужчины, которые их постоянно окружали. В «И просто так» Кэрри, Миранде и Шарлотте уже за 50. Старение, проблемы длительных семейных отношений, подростковый возраст детей и первые признаки их полового созревания — такие вопросы они теперь обсуждают за ланчем.

close 100% Актриса Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так» Global Look Press

«С первого совместного обеда героинь в «И просто так…» нам ясно дают понять, что течение времени и то, как мир изменился за 20 лет, будет главной темой их обсуждений», — пишет критик Rolling Stone. По его мнению, по сравнению с теми сериалами, продолжение которых уже вышло (он имел в виду «Сплетницу» и фильм, посвященный «Друзьям»), этот не так уж и плох.

Однако другие критики, не стесняясь, высказывали претензии по поводу сюжетной линии сериала сценаристу и режиссеру Майклу Патрику Кингу. В статье на CNN ему припомнили и два «не очень хороших» фильма «Секс в большом городе», которые вышли после успешного и давно завершившегося сериала.

Диалоги персонажей скучные и натянутые — пришли к общему вердикту киноэксперты. Чувствуется, что создатели сиквела очень хотели соответствовать правилам новой этики, поэтому их героини спешат говорить о ментальном здоровье и других «больших проблемах», которые волнуют человечество. В новой ипостаси Кэрри, Миранда и Шарлотта смотрятся странно и неестественно, потому что раньше их не волновали проблемы общества, а тут вдруг они об этом заговорили.

«Возможно, это крайне важно для общего успеха сериала, — предполагают в The Guardian. — Тем не менее это приводит к тому, что вместо уникальных персонажей мы видим озадаченную троицу, пытающуюся договориться о странном новом мире. Как будто единственное, что влечет за собой старость для женщин — это замешательства и неудачи».