Кошачьи драки: что не поделили звезды «Секса в большом городе»

Звезды «Секса в большом городе» в очередной раз обсудили печальную судьбу картины «Секс в большом городе-3», которой не суждено появиться на экранах. В подкасте Origins, который записывает журналист Джеймс Эндрю Миллер, три актрисы, которые играли в сериале и двух картинах закадычных подруг, обсудили отношения Сары Джессики Паркер (она играла центральную фигуру в этой истории) с Ким Кэтролл, актрисой, из-за которой третьего фильма как раз и не будет. Причем говорили они за спиной Ким Кэтролл, которая не присутствовала на записи — актриса передала журналисту через своих представителей, что «уже сказала о «Сексе в большом городе» все, что хотела».

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Тайну о том, почему именно Ким Кэтролл категорически отказывается иметь что-то общее с коллегами по сериалу, приоткрыл создатель проекта Майкл Патрик Кинг, выступавший в качестве его сценариста, режиссера и продюсера. Он подтвердил, что Ким Кэтролл с самого начала возмущало то, что размер гонорара Сары Джессики Паркер значительно превосходил тот, что получали актрисы, игравшие подруг ее героини, Керри Брэдшоу. Однако, на его взгляд, такая разница была обоснованной:

к началу съемок Сара Джессика Паркер уже была голливудской звездой, в отличие от других актрис.

«Шоу не существовало бы, если бы Сара Джессика не была белокурой звездой — это прежде всего. Ким была не на пике карьеры, Кристин была еще менее узнаваема, а Синтия была театральной актрисой — и контракт каждой отражал ее статус», — объяснил Майкл Патрик Кинг. Он добавил, что Ким Кэтролл постоянно отделяла себя от коллектива. «С развитием шоу персонажи менялись, росли, все стали семьей. Кристин, Синтия и Сара Джессика объединились в группу, Ким никогда внутренне к ним не присоединялась», — рассказал создатель «Секса в большом городе».

Майкл Патрик Кинг рассказал, что Ким Кэтролл требовала равноправия, утверждая, что ее героиня — всеобщая любимица. Однако он считает, что актриса была неправа, поскольку никакого равноправия не предполагалось.

Сами бывшие коллеги Ким Кэтролл стараются соблюдать нейтралитет в отношении нее и не раздувать скандал из-за того, что она помешала съемкам третьего фильма. Синтия Никсон отношения с мятежной актрисой не прокомментировала. Сара Джессика Паркер, в свою очередь, сказала: «Я не вступаю в кошачьи драки с кем бы то ни было. Я никогда — никогда в жизни — публично не отзывалась о Ким недружелюбно или критично, потому что я не испытываю подобных чувств по отношению к ней».

Кристин Дэвис, между тем, заявила, что не собирается выступать в роли миротворца в отношениях Ким и Сары Джессики, поскольку это не ее дело. «Это сложно, если ты работал с кем-то 20 лет. Ты хочешь сохранить уважение — и ты сохраняешь уважение. И это очень тяжело, потому что нас убило то, что съемок третьего фильма не будет».

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер давно состоят в натянутых отношениях.

В феврале 2018-го Ким настойчиво попросила Сару-Джессику Паркер оставить ее в покое. Актриса обвинила Паркер в том, что она пытается вернуть себе имидж «хорошей девочки» выражением соболезнований в связи с кончиной брата Ким Кэтролл.

Вскоре после официального заявления бывшей «Саманты» в твиттере о том, что вся ее семья скорбит о кончине Криса Кэтролла и просит уважать их частную жизнь в непростой для них период, Сара Джессика написала в своих социальных сетях: «Дражайшая Ким, шлю любовь и соболезнования тебе и всем твоим родным, пусть он покоится с миром».

Однако на Кэтролл внезапный порыв бывшей коллеги подействовал не так, как хотелось бы. Скорбящая сестра ответила, что хочет прояснить ситуацию: «Ты не член моей семьи. Ты не моя подруга».

В 2017 году в эфире шоу Пирса Моргана Кэтролл назвала свои отношения с тремя подругами по сериалу исключительно рабочими, но для Ким это было, по ее словам, даже удобно — это позволило ей не смешивать свою личную жизнь и карьеру. В том же выпуске 61-летняя актриса рассказала, как в декабре 2016 года ей позвонили с предложением сняться в третьей части фильма. В ответ Ким поблагодарила звонящего за предложение и уверенно отказалась.

Все последующие скандалы, в которых ее называли «дивой», которая может согласиться на съемки только в случае определенных гарантий в виде увеличенной суммы гонорара и экранного времени, Ким Кэтролл отрицала. Свое решение прекратить участие в откровенно затянувшейся истории про четырех подруг из Нью-Йорка она объяснила своим возрастом [Кэтролл на 10 лет старше остальных актрис — «Газета.Ru»] и желанием закончить «эту главу своей жизни».

У Пирса Моргана 61-летняя женщина выдвинула встречное предложение для продюсеров фильма — найти другую актрису на роль темпераментной Саманты: «Может, они смогут сделать ее афроамериканкой или испанской Самантой Джонс». Тогда же Ким подчеркнула, что она поддерживает решение своих бывший партнерш по сериалу продолжить съемки и будет первой в зрительском зале, кто будет болеть за их успех. Но все это будет уже без ее непосредственного участия.