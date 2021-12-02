Учителя и психологи призвали не ругать детей за плохие отметки

Современные школьники оказались в незавидном положении – им все сложнее утаить плохую оценку от родителей, которую те неизбежно увидят в электронном дневнике. За плохие отметки одни ругают детей, другие – педагога, но в любом случае контроль и недовольство оценками влияют на здоровье и успеваемость детей. Как рассказали «Газете.Ru» врачи и психологи, стресс из-за двоек приведет к неврозу. О том, что важнее — счастье ребенка или его пятерки, — в нашем материале.

«Проверить отметки — это святое»

Для одних родителей цифровой дневник – не более чем удобный способ узнать расписание и посмотреть домашние задания. Для других – постоянный мониторинг успеваемости ребенка и стресс из-за плохих оценок. Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Надежда К., она постоянно заходит в электронный дневник, особенно если в этот день у ребенка контрольные. «Я слежу за успеваемостью, и всегда расстраиваюсь из-за плохих оценок. Самое сложное – сдержаться вечером, и не высказать ребенку свое «фи» по поводу тройки по математике», — признается она.

Анна М., мама ученицы третьего класса, заходит в МЭШ (Московский электронный дневник) несколько раз в день.

«Проверить отметки – это святое. Я понимаю, что видя там хорошие оценки, я удовлетворяю свое эго, — говорит она. — Но я не ругаю ребенка за плохие отметки, если поставлена тройка, значит тройка. Мне скорее не нравится отметка «4» – обычно это невнимательность, неаккуратность».

По мнению москвички, в электронных дневниках есть существенный минус. «Частенько «висит» система, а потом детям снижают отметки за сбой в прохождении теста – это неприятно. Недавно был тест, в котором участвовала вся семья: были споры и догадки, как правильно… Но в тест были заложены определенные ответы, которые не вязались с жизненными рассуждениями ребенка, это минус тестов и невозможность давать ребенку рассуждать», — говорит Анна.

Ираида Чайкина, бабушка ученицы начальной школы, заходит в электронный дневник, чтобы посмотреть домашние задания, а если видит плохие оценки – никогда не ругает внучку. «Я вырастила дочь, и понимаю, сколько ошибок сделала тогда, болезненно реагируя на плохие отметки. Поэтому с внучкой веду себя иначе», — признается она. Женщина призывает родителей не ругать детей за отметки, чтобы избежать обид в будущем. «Я умоляю мам – не реагируйте остро. Контроль нужен, но без истерик. Можно все проговорить и понять, где и что было упущено», — заключает Ираида Чайкина.

А что думают учителя?

За плохие оценки достается не только детям, но и учителям: общаться с родителями из-за «несправедливых» оценок им приходится практически каждый день.

«У меня была одна ученица, мама которой делала скрины с оценками, которые казались ей несправедливыми, и отправляла завучу школы. Мне приходилось объясняться за каждую отметку ребенка», — рассказывается Татьяна Лошманова, магистр педагогики, учитель начальной школы.

По словам педагога, сегодня очень строгие нормы выставления оценок, и учитель при всем желании не может поставить высокий балл, если в работе есть ошибки, недочеты или помарки. «Например, в начальной школе есть понятие «оформление задачи». И если ученик пропустил один из обязательных пунктов, оценка будет снижена». Но родители этого не понимают, и учителям часто приходится объяснять, почему у ребенка «4», а не «5», — объясняет она.

При этом школьник может пойти на хитрость, чтобы показать родителям, будто к нему отнеслись предвзято.

По словам преподавателя, сегодня практически все ученики начальных классов пишут ручками со стирающимися чернилами, и в ее практике часто бывают случаи, когда ребенок «стирает» ошибки и показывает родителям исправленную работу.

«Но оценка-то уже выставлена, и это не пятерка. В итоге родители думают, что учитель необъективен», — говорит Татьяна Лошманова.

Дети идут на такие уловки из-за давления родителей, считает педагог. Она отмечает, что всегда старается донести до детей, что они учатся ради знаний, а не ради отметок. Но за годы работы в школе через нее прошло немало родителей, остро реагирующих на плохие отметки детей. «Была одна девочка, которая так и говорила: «Не ставьте плохую отметку, меня мама убьет», — вспоминает Татьяна Лошманова. — По ее словам, и сегодня есть дети, которые сами вырывают страницы из тетрадок, чтобы переписать без ошибок. «Но делают они это не потому, что им это надо, а то потому, что боятся гнева родителей», — объясняет она.

Все это сказывается на успеваемости детей. Педагог признается, что ей часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда родители перекладывают на детей свои амбиции. Ребенку с детства внушают, что он лучший, а значит, должен лучше всех отвечать и писать контрольные. Такие дети, получив плохую отметку, начинают рыдать и просят переписать работу.

«Ребенок не хочет ничего переписывать, но ужасно боится, что из-за плохой отметки перестанет быть лучшим для мамы», — рассказывает педагог.

Учительница московской школы Анастасия Шалаева считает, что давление на детей из-за успеваемости может нанести серьезный вред детской психике. «Получается, что на ребенка нападают с двух сторон. С одной – школа, куда он приходит и ему говорят – учись, с другой – родители, которые вместо поддержки ругают и критикуют. Ребенок страдает, ему плохо, и кажется, что никто его не любит», — объясняет она.

При этом оценки далеко не всегда являются показателем уровня знаний ребенка, уверена Шалаева — она знает на практике, что есть дети, которые стабильно плохо пишут диктанты, но при этом отдельные упражнения делают хорошо, так что в пятибалльной системе оценка, не более, чем условность.

«Очень сложно показать оценками, стал ученик лучше разбираться в предмете или нет. Может, он всегда писал диктанты и делал 20 ошибок. А очередной диктант написал с 10 ошибками. Это все равно двойка, но это абсолютно разные двойки», — объясняет Шалаева.

В такой ситуации она советует поговорить с ребенком и похвалить его за старания. «Да, у него все равно плохая оценка, но ошибок гораздо меньше, а это уже успех. Жаль, что родители не замечают улучшения, а видят только двойку», — сетует Анастасия Шалаева.

Родителям она советует перестать дергать детей из-за отметок, тогда ребенок не будет нервничать, и вероятно, станет лучше учиться. «Когда он нервничает и думает об отметке, у него мысли заняты не темой, на которую он должен ответить, а тем, что он должен получить хорошую отметку для мамы», — объясняет она.

Что советуют психологи?

«Давление из-за оценок со стороны родителей формирует в детях ненависть к школе и отбивает желание учиться в будущем, уверена Наталия Дербенева, практикующий психолог и со-основательница детского сада Infant School. «Получается, что родители на протяжении десяти лет общаются с ребенком через призму оценок, и это общение часто носит негативный характер», — объясняет она.

К тому же, ребенок может перестать верить родителям. «Если тебя так ругают из-за оценки, то все красивые слова, что «мы учимся не за оценку, а за знания» ничего не стоят», — заключает она.

По мнению врача-психотерапевта Артема Толоконина, за «борьбой» за хорошие отметки часто скрывается желание взрослых быть родителями исключительного, выдающегося и успешного ребенка. Он уверен: своим неврозом родители развивают невроз и у детей, загоняя их в рамки идеальной учебы и поведения.

«Во главу угла ставится сверхценная идея, что «ребенок должен быть лучше всех». Зачастую — любой ценой. И разменной монетой, как правило, становится счастье ребенка. У меня на приемах часто бывают «отличники», которых в детстве физически наказывали за «четверки». Это имеет печальные последствия для психики, которые влияют уже на жизнь взрослого человека», — рассказывает врач.

Психотерапевт объясняет: ругая за плохие оценки по точным предметам, родители совершенно не думают об индивидуальных особенностях ребенка. Он подразумевает, что у ребенка могут быть совсем другие задатки и склад характера.

«Требовать хорошей успеваемости по точным предметам от творческого и склонного к гуманитарным наукам ребенка — значит повышать риск его нереализованности в будущем. Не развивая свое творческое начало, он просто пойдет не по тому пути и не сможет стать счастливым в полном понимании этого слова», — объясняет он.

Наталия Дербенева рекомендует особенно нервным родителям обратиться к профессиональной помощи психолога и прописать для себя правила, как общаться с ребенком об оценках.

«Никогда нельзя самому выносить вердикт о ситуации. Нужно дать возможность ребенку выстроить причинно-следственную связь с помощью вопросов: как тебе оценка, почему балл низкий, что ты планируешь делать? И, таким образом, сместить фокус со своего восприятия на то, как ребенок оценивает каждую полученную оценку», — объясняет она.

Психолог уверена, в вопросах учебы родители должны быть «менеджерами», которые вовремя подключают необходимые ресурсы и следят за тем, кто и что должен делать. «Это и разговоры, и план действий. Не всегда дети могут сами справиться, иногда нужна помощь репетиторов», — объясняет она.

Обучение — это самостоятельный процесс, которому родители должны помогать и способствовать. Но не гиперконтролем, а содействием, помощью и внушением того, что вне зависимости от оценок ребенка любят и поддерживают, уверен Артем Толоконин. «Главное в детстве — это ощущение счастья, и к отметкам оно не имеет отношения», — заключает он.