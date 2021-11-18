Врач Роспотребнадзора заявила о безопасности мини-юбок при морозе

С наступлением холодов на улице бросаются в глаза люди, которые ходят с голыми щиколотками, открытой шеей, без шапки и в коротких куртках. Многие спешат заметить, что такое следование моде может привести к проблемам со здоровьем. Однако это не всегда так. «Газета.Ru» обсудила с врачами и выяснила, опасно ли носить в мороз короткие штаны.

С наступлением зимы отношение молодых людей к теплой одежде неизменно возмущает взрослых. Их раздражают голые лодыжки, мини-юбки в сочетании с капроновыми колготками, отсутствие шарфа и шапки. Однако опасность переохлаждения, вопреки расхожему мнению, сильно преувеличена.

Врачи утверждают: в городской среде худшее, что может произойти с человеком на холоде, — легкое местное обморожение. Его признаки — это боль, жжение, небольшой отек. В таком случае нельзя прикладывать пораженные участки тела к батарее или подставлять под горячую воду. Необходимо зайти в помещение, переодеться в теплую одежду или укрыться одеялом.

Развенчание мифов

При этом, как рассказала «Газете.Ru» врач Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора Екатерина Бокова, многие из расхожих представлений о том, как надо утепляться в холода, — не более чем мифы.

Голые щиколотки — не опасно

Какого-то явного негативного воздействия локальное охлаждение в области щиколоток не произведет, объяснила Екатерина Бокова. В частности — это никак не отразится на суставах. Переохлаждение этой зоны может вызвать лишь внешние изменения кожи.

«День за днем с голыми щиколотками ходить не стоит, потому что кожа будет уплотняться, реагируя таким образом на холод, также кожа на открытом участке тела будет заметно отличаться по цвету от той, которая скрыта под одеждой», — говорит врач.

Короткие куртки не ведут к циститу

Отказаться от короткой куртки зимой чаще всего советуют потому, что таким образом будто бы можно застудить почки и заработать проблемы с мочевыделительной системой. Екатерина Бокова объясняет, что это не так.

Дело в том, что, когда человек находится на холоде, кровь из сосудов на поверхности приливает к внутренним органам. Из-за того, что объем крови увеличивается и концентрируется в одном месте, повышается и кровяное давление.

А реакция организма на это — повышение мочевыделения, которое становится антидотом давления.

«В связи с этим часто после пребывания на холоде людям больше хочется в туалет. И многие это воспринимают как симптом начинающейся почечной патологии. Но это лишь физиологическая реакция организма, которая может быть как у молодых, так и у пожилых людей», — говорит специалист.

Мини-юбки — не приговор

В случае переохлаждения области бедер или таза локально понизится кровообращение, но это не спровоцирует появление урогенитальных инфекций (хламидиоз, гонорея, трихомониаз), объясняет Екатерина Бокова.

«Если у человека нет постоянной урогенитальной инфекции, то она и не активизируется. Но на фоне охлаждения вяло текущая или скрытая инфекция может перейти в более острую фазу», — предупреждает она. Это вызвано тем, что холод снижает защитные свойства организма.

Отсутствие шапки не ведет к менингиту

В школе детей пугают тем, что, если не будешь носить шапку, заболеешь менингитом. К реальности такие угрозы не имеют никакого отношения. «Менингит возникает под действием инфекции, а не холода», — объясняет эксперт. Тем не менее могут активизироваться другие вялотекущие инфекционные болезни, которые уже есть в организме, например отит.

Также отказ от ношения шапки может грозить выпадением волос, вызванным переохлаждением, и нарушением кровообращения в голове. «Но с возвращением тепла все восстановится», — успокаивает Екатерина Бокова.

Шарф — обязателен

Шея — именно та часть тела, которая отдает больше всего тепла, потому что в этой зоне крупные сосуды находятся ближе всего к поверхности кожи. Именно шею в холодную погоду обязательно нужно утеплять шарфом или толстыми воротниками. «Если ветер обдувает шею, то моментально идет общее переохлаждение тела», — говорит врач.

Тонкие колготки — табу

Носить тонкие колготки в холодную погоду Екатерина Бокова не советует. В зимний сезон лучше отдавать предпочтение многослойности и надевать колготки, а поверх — джинсы.

Схожих рекомендаций придерживается и Суна Исакова, врач медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье. Она советует в качестве первого слоя, если он обтягивает тело, всегда выбирать вещь из впитывающего и быстросохнущего материала. Это относится и к колготкам, и к футболкам.

Как утеплиться модно

С голыми лодыжками, в коротких юбках и без шапки часто ходят люди, которым важнее быть красивыми, чем утепляться. Однако модный образ, в котором не замерзнешь, можно составить, используя всего пару грамотных стилистический приемов, о которых «Газете.Ru» рассказала стилист Катя Панч.

По ее мнению, акцентные детали в образе всегда нужны, а ими могут как раз стать яркие шарфы, утепляющие шею, или длинные носки, закрывающие щиколотки. Особенно эффектно будет смотреться, если элементы образа будут одного цвета.

«Например, серое пальто мы можем надеть с желтым или красным шарфом. А он может быть в тон обуви, сумки, носков», — говорит модный эксперт.

На носки стоит обратить особое внимание. Многие модные инфлюенсеры, и в том числе Катя Панч, предлагают новый вариант их ношения в городе. Раньше удлиненные варианты носков (до середины голени) натягивали на спортивные штаны или джинсы только представители отдельных субкультур, сейчас же это тренд, который актуален повсеместно. Так легко сделать образ и теплым, и модным. Наверняка ноги в тепле помогут сохранить высокие грубые ботинки.

Самые сложные у россиян отношения с шапками. Многие считают, что им просто не идет головной убор. Однако дизайнеры в этом сезоне представили огромное количество теплых и трендовых головных уборов. Катя Панч, например, советует заменить стандартную трикотажную шапку на кепку из овчины, шапку-ушанку из искусственного меха, утепленную панаму, балаклаву или капор.

Тем, кто любит носить зимой короткие юбки, стилист рекомендовала выбирать верхнюю одежду длины миди и на ноги надевать ботфорты. При таком подборе одежды зимой не будет холодно даже в капроновых колготках. Катя Панч советовала обратить внимание на более плотные модели (около 100 ден) — они не только согревают, но и утягивают ноги, отчего они выглядят стройнее.