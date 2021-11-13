Как выбрать зимние кроссовки

Зимние кроссовки — не роскошь, а необходимость в холодное время года. Их не только можно легко купить по доступной цене, но и сочетать с вещами, которые уже наверняка есть у вас в гардеробе. «Газета.Ru» — о главных правилах выбора зимних кроссовок и самых модных моделях.

Середина ноября — самое время, чтобы сменить осенние кожаные кроссовки с тонкой подошвой на зимние. Они так же, как и демисезонные, давно перекочевали из категории сугубо спортивной обуви в универсальный элемент базового гардероба. С приходом холодов полки магазинов наполняются огромным количеством моделей разных брендов, и покупателю бывает трудно ориентироваться в этом разнообразии.

В выборе зимних кроссовок не на один сезон — а это один из основных критериев покупки — помогут несколько правил, о которых рассказала «Газете.Ru» пиар-директор обувной компании Rendez-Vous Марина Бицадзе.

В первую очередь необходимо обращать внимание на то, из каких материалов состоит обувь. Изделия из натуральных материалов дольше служат и лучше сохраняют тепло.

«Верх может быть сделан из кожи или замши, а внутри лучше, если это будет настоящий мех, — говорит эксперт по обуви Марина Бицадзе. — Он не только больше греет, но и пропускает воздух, создавая естественную вентиляцию. В результате нога меньше потеет и сохраняет тепло».

Далее необходимо присмотреться к подошве. Как правило, чем она толще, тем лучше обувь сохраняет тепло — нога находится высоко от земли. Также, по словам Бицадзе, немаловажную роль играет рисунок протектора подошвы. Более отчетливый и глубокий гарантирует, что вы будете меньше скользить в гололед, а некоторые марки даже предлагают подошву со встроенными шипами, которые при желании можно убрать.

На удобство и практичность модели также влияет способ застежки. Для холодной погоды Марина Бицадзе советует выбирать кроссовки не на шнурках, а на молнии. Если выбор все же падает на вариант со шнурками, то следует покупать модели с люверсами (металлическая фурнитура, укрепляющая края отверстий, в которые продеваются шнурки). Они защищают кожу от истирания веревкой.

В том, насколько долго прослужат кроссовки, многое зависит от ухода. Кожаную обувь лучше носить через день, отмечает Бицадзе, чтобы кожа «отдыхала и дышала», еще ее необходимо правильно сушить, чистить и питать.

Замшевую обувь следует регулярно обрабатывать водоотталкивающим спреем, причем в несколько этапов: наносить 2-3 раза, давая высохнуть. Чистить ворсистую кожу необходимо только мягкими щетками из натурального волоса.

Ценовая политика в вопросе выбора зимних кроссовок уже перестала играть столь важную роль. Качественные модели можно найти как в премиум-сегменте, так и в масс-маркете. Например, стилист и продюсер спортивного магазина «Спортмастер» Артем Гуменюк предлагает присмотреться к моделям Adidas Samba и Adidas Top Ten, Nike Air Force и Nike Air Jordan. Эти высокие модели зимних кроссовок, цена которых в среднем составляет около 10 тыс. рублей, уже стали классикой, поэтому вряд ли в ближайшие пару сезонов выйдут из моды.

close 100% Adidas/THE NORTH FACE/Nike

Стоит обратить внимание на то, что в таких кроссовках, как правило, нет флисового или мехового утепления, поэтому в большой минус в них будет вряд ли комфортно. Покупая кроссовки на «европейскую зиму», Артем Гуменюк советует дополнить образ яркими теплыми носками с интересными принтами. Это позволит и согреть ноги, и сделать образ менее стандартным.

Главный тренд этого сезона — сапоги-дутики — также модифицировали под кроссовки. Бренд The North Face выпустил подобную модель Thermoball Traction Bootie из текстиля с синтетическим утеплителем и гидрофобной пропиткой. Этот вариант и зимнюю линейку Vans Артем Гуменюк также включил в свой топ кроссовок на эту зиму.

Однако на то, что пухлые сапоги останутся актуальными надолго, рассчитывать не стоит. «Тренд на ugly-кроссовки с гипертрофированным объемом постепенно уходит в прошлое», — предупреждает Марина Бицадзе. Им на смену приходят более лаконичные модели, а «чаще даже не кроссовки, а «ретро-кеды».

При выборе цветовой гаммы ставку стоит делать на естественные оттенки: коричневый, хаки, бежевый, белый, серый, черный.

Сочетать зимние кроссовки стилист Артем Гуменюк советует с джинсами-бойфрендами или прямыми моделями, а также с брюками, сшитыми из плотного хлопка. Причем такие варианты подойдут не только для мужчин, но и для женщин. Для последних в качестве «низа» модные инфлюенсеры предлагают также юбки и платья, но не классических вариантов, а максимально расслабленных.

close 100% _jeanettemadsen_/vans/pernilleteisbaek/Instagram

Верхняя одежда может быть любой. Гуменюк советует носить зимнюю спортивную обувь с функциональными куртками из технологичной ткани, вдохновляясь брендом Acronym. А трендсеттеры в сети — с шубами, стилизуя образ под 2000-е, парками, утепленными пальто и пуховиками.