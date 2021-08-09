Цветы, музыка, фуршет: как встречают российских туристов в Египте

Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта после шестилетнего перерыва — перелеты в этом направлении были запрещены после теракта в самолете над Синайским полуостровом. Туристы, прилетевшие в Египет после открытия границ, рассказали «Газете.Ru», как их встретили местные жители и насколько изменились меры безопасности.

37-летняя Оксана из Москвы прилетела в Египет 9 августа одним из первых прямых рейсов. Первоначально женщина планировала поездку в Турцию, но из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом сменила направление.

«Я слышала, что конкретно на этот рейс попасть было довольно сложно. Но я летела по путевке — туроператор сам предложил такой вариант замены. Поэтому особых проблем не было», — рассказала она «Газете.Ru».

По ее словам, в аэропорту русских туристов встречали торжественно.

«Здесь много людей – все с фотоаппаратами, камерами. Все фотографируются с нашим самолетом, с нами – объективно, нам очень рады! Первый раз такое. Как только мы вышли из самолета, нам раздали сумки с подарками, подарили розы, устроили фуршет, пригласили музыкантов – вокруг играет живая музыка. Это все непривычно, но невероятно приятно!», — рассказала Оксана.

По ее словам, в аэропорту заметно усилили меры безопасности: «Мы прошли несколько специальных рамок, нас несколько раз осматривали с металлоискателями, каждые 10 метров стоят полицейские. Нельзя сказать, что это как-то угнетает – из-за того, что русским очень рады, все делается как-то ненавязчиво».

close 100% Фотографы снимают самолет, вылетающий в Египет, в аэропорту Шереметьево, 9 августа 2021 года @temnikova_oxana

27-летний Михаил из Москвы также прибыл в Египет на одном из первых прямых рейсов. Он не ожидал, что местные будут настолько сильно рады русским туристам.

«Зона проверки документов была украшена воздушными шарами, на входе нас встретили угощениями и цветами. Организовали небольшой фуршет с местными закусками. Везде играла музыка, все улыбались, приветствовали нас – в общем, все местные искренне рады нам!», — рассказал Михаил.

Мужчина также отметил, что за безопасностью в местном аэропорту начали следить сильнее.

«Я уже не первый раз прилетаю в Египет и обычно все эти проверки были чисто символические. Сейчас мы должны были пройти через несколько рамок, нас проверяли с металлоискателем. Везде стоит полиция», — пояснил Михаил.

37-летний Николай из Владивостока прилетел в Египет два дня назад на рейсе с пересадками. По его словам, приобрести билеты на рейс 9 августа было практически невозможно.

«Мы посмотрели и поняли, что на прямые рейсы из Москвы сейчас большой ажиотаж. Из-за этого моя поездка могла бы обойтись мне в несколько раз дороже. Выгодно это только тем, кто берет именно туры – там билеты обычно включены», — рассказал он.

Николай отметил особое отношение к туристами из России. «В отеле и в целом во всех туристических местах русским туристам очень рады. Заметно, что персонал ждал возобновления прямых перелетов.

Все в один голос говорят, что очень сильно скучали по русским туристам: к нам сейчас действительно какое-то особое отношение. Даже скидки максимальные везде делают!», — сказал он.

Мужчина также отметил усиление антитеррористических мер не только в аэропорту, но и за его пределами.

«Везде рамки, полиция досматривает всех с металлоискателями. Обычно такого не было – я в Египте уже не первый раз. Более того, меня удивило, на дорогах (например, в Каир) стоят блок-посты полицейских с ружьями – они досматривают автобусы с туристами. Мы один раз тоже попали на такой досмотр – когда ехали на экскурсию, нас останавливали несколько раз, просили предъявлять паспорта», — рассказал турист.

Раннее в Росавиации сообщили, что на полеты на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа» и S7, «Россия», S7, «Уральские авиалиниии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по десять еженедельных рейсов египетской стороной, десять — российской.

Чтобы попасть в Египет, гражданам РФ необходимо иметь при себе заполненную форму декларации, а также сертификат о прохождении вакцинации двумя дозами препарата «Спутник V» или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не менее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Сейчас в Египте идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Также в стране действует ряд ограничений. Местные жители и туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях; отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.